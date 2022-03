Denuncian envenenamiento de perros en Río Gallegos

Vecinos de Río Gallegos denunciaron por redes sociales el envenenamiento y la matanza de perros en el barrio docente de la capital de Santa Cruz, según informaron medios locales. Ayer por la tarde, varios proteccionistas acusaron públicamente a un hombre mayor de edad, que habría sido captado por cámaras del seguridad.

“Me imagino que la justicia será la encargada de dilucidar lo que se ve en las filmaciones pero pareciera que el señor se sube a su camioneta, baja algo, los llama y al rato los perros empiezan a sentirse mal y caen fulminados”, señaló Yanina Sapino, proteccionista de Río Gallegos, en diálogo con Tiempo FM 97.5.

“Este asesino llamado C.D.R envenenó en el día de hoy a más de dos perros en el barrio docente”, denunció una vecina desde su cuenta de Facebook. Y agregó: “Tenemos las pruebas obtenidas de las cámaras de seguridad de varios vecinos de la cuadra. La denuncia ya se encuentra realizada y también hay certificado veterinario con diagnóstico de envenenamiento”.

El posteo rápidamente se viralizó en las redes sociales y el acusado realizó un descargo en su defensa. “Me escracharon gratis por unos perros envenenados, yo cazo animales autorizados por fauna, no enveneno perro, y hagan la denuncia a quien corresponda”, manifestó el hombre.

Sin embargo, la vecina que acusó al hombre replicó: “Dice que no fue él, y que hagamos la denuncia. Que no se preocupe que ya está echa, y tenemos las filmaciones, no lo acusaríamos si no tuviéramos pruebas, nadie es tan estúpido de denunciar a alguien sin pruebas!”.

En tanto, tras el descargo del hombre la proteccionista Sapino destacó: “Vi las publicaciones de él y entiendo que cualquiera puede defenderse pero esto es una barbaridad, es antihumano, no me entra en la cabeza cómo se puede matar a un animal de esa manera con el sufrimiento que tienen por ese veneno”.

“Matar perros de esa manera no tiene sentido, un lugar que queda vacío es ocupado por dos perros nuevos, la naturaleza no deja espacios vacíos y la única manera de solucionar este tema, que nos preocupa a todos, es castrar, es cortar el ciclo de reproducción”, concluyó al respecto la proteccionista.