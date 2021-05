Denuncian que en 10 provincias hay trabas para vacunar a personas con síndrome de Down

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) denunció a través de un comunicado que, al menos en 10 provincias, no se cumple con la nueva resolución que ubica como grupos prioritarios para la vacunación contra la Covid-19 a personas con síndrome de Down.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por el alto nivel de incumplimiento en numerosas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a la vacunación de las personas con síndrome de Down contra el Covid19 -en especial aquellas que son mayores de 40 años y jóvenes con comorbilidades-. El colectivo de las personas con síndrome de Down, tal como lo estableció el Ministerio de Salud de la Nación en la última actualización de los Públicos Objetivos a Vacunar (POV), debe tener prioridad”, comienza el texto difundido por Asdra. Luego cita ejemplos de casos de incumplimientos en 10 provincias:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “Recién ahora vacunan a mayores de 50 años y las personas con síndrome de Down de más de 40 y jóvenes con comorbilidades, quienes son de alto riesgo, siguen a la espera de la vacuna”.

Provincia de Buenos Aires: "Hay familias que manifiestan que se inscribieron, pero que jamás recibieron un correo de confirmación respecto del día y la hora para vacunarse, en los casos en que pudieron acceder a las dosis; pudieron terminar los trámites fijándose por motus propio, pero nunca fueron notificados de manera previa".

Formosa: " Sin novedades, a pesar de los insistentes pedidos de familias para que comiencen a vacunar a las personas con síndrome de Down".

La Rioja: " Sin avances, y tampoco hay información clara sobre cuándo se vacunará a las personas con síndrome de Down".

Entre Ríos: " Las autoridades tienen dificultades para precisar qué cantidad de personas con síndrome de Down llevan vacunadas".

Córdoba: " La Defensoría del Pueblo de la Provincia abrió un registro esta mañana para detectar casos de 'Personas inscriptas para primera dosis y sin vacunar', ya que hay adultos mayores y personas con discapacidad que pese a que se inscribieron de manera temprana, y aparecen como vacunadas, no recibieron jamás ninguna dosis. Ayer murió un hombre con síndrome de Down de 54 años, en la localidad de Leones, sin vacunación. Y dos semanas atrás murió un joven de Villa María de 26 años".

Rosario, Santa Fe: " Sin avances en la vacunación. Asociaciones de familias presentaron ayer un recurso de amparo en la Justicia. También ayer perdió la vida Daniel Hernández, de 44 años, sin recibir siquiera la primera dosis".

Corrientes, Neuquén y Río Negro: "Iniciaron el proceso de vacunación, luego de acciones de presión de las asociaciones de familias para que cumplieran con lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación".

Según el relevamiento de Asdra: “En el resto del país, en tanto, según nuestras organizaciones miembros, habría, en general, un cumplimiento mayor. Por ejemplo: Salta, Jujuy, Tucumán y Mendoza”.

“La Red Argentina T21 le pide al Gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y de la ciudad de Buenos Aires que cumplan con el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19. Las personas con síndrome de Down son de riesgo, y en especial, como se les notificó en diferentes notas desde noviembre del año pasado al Ministerio de Salud de la Nación y a la Agencia Nacional de Discapacidad, las mayores de 40 años y jóvenes con comorbilidades”, cierra del documento.

