Denunciaron penalmente a Alberto Sileoni por “abuso de autoridad y corrupción de menores”

El plan de lectura que puso a disposición el gobierno bonaerense en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI) se volvió, en los últimos días, objeto de fuertes críticas desde distintos ámbitos políticos y educativos. Tanto es así, que la Fundación Morelli (que se dedica a “salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes”) presentó una denuncia penal ante el Departamento Judicial de La Plata contra el Director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, por “la divulgación de estos textos como pornografía infantil y el tema de corrupción de menores por los datos con contenidos sexuales”.

En el texto, que fue firmado por la presidenta de la entidad, Bárbara Vaquero Morelli, apuntan a la presunta violación de varios artículos del Código Penal y de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los libros que quedaron bajo el ojo de la tormenta de la fundación son: “Cometierra” de María José Silveira, “Las Primas” de Aurora Venturini, “Si no fueras tan niña” de Sol Fantin, y “Las Aventuras de la China Iron” de Gabriela Cabezón Cámara.

En la demanda presentada ante la Justicia el pasado jueves se acusa al funcionario del gabinete de Axel Kicillof de haber permitido la distribución de material educativo que contiene fragmentos de contenido sexual explícito a menores de edad en establecimientos educativos de la provincia y de cometer abuso de autoridad. Los textos, dirigidos a adolescentes de entre 14 y 15 años contienen pasajes explícitos que, según la denuncia, exceden ampliamente los límites de la ESI.

“Hace casi tres semanas veníamos recibiendo denuncias de padres que, preocupados, nos preguntaban por estos textos que estaban recibiendo en distintos lados. Los lugares que más nos convocaron fueron los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Mar del Plata. Al ver que nos mandaban tantos mensajes por esto empezamos a investigar un poco sobre los libros. Y ahí leímos estos textos, lo explícito con respecto a escenas sexuales, bueno, insinuaciones de abuso y otras cosas”, explicó Morelli, que aseguró que no está en contra de la ESI.

“Una cosa es la ESI en el contexto educativo, direccionada a cada edad, con un objetivo y función. Y otra cosa es esto. Nosotros descubrimos muchos casos de abuso sexual de chicos que no lo identificaban, porque eran chicos entre 6 y 7 años, gracias a la ESI”, añadió.

Morelli sentenció: “Una cosa es, como decíamos recién, lo pedagógico. Te ayudo, te informo, te contengo, te preparo. Y otra cosa es realmente un texto erótico que lo único que hace es hipersexualizar [a los estudiantes] y además ayudarlos a adelantar cosas que no son para la edad de ellos. Creo que ese es el problema, ¿no? Si no está el adulto no pueden procesar lo que están recibiendo y puede generar un mal mucho mayor”. Además de la denuncia, la fundación solicitó a la Justicia que se implementen medidas cautelares para detener la distribución de estos materiales.

Durante los últimos días, el gobierno de Kicillof recibió varias críticas de sectores opositores tanto a nivel bonaerense como nacional. La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo al respecto: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños!”.

Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, salió al cruce de la vicepresidenta: “El texto que usted publica como inmoralidad es de Dolores Reyes, escritora premiada internacionalmente. Usted debe dedicarse a gobernar por el bien común (incluye reconocer la buena literatura) No vamos a permitir censura a la cultura”.

