Derrumbe en Villa Gesell: cuatro personas quedaron detenidas acusadas de estrago culposo agravado

VILLA GESELL.– Las cuatro personas que permanecían a disposición de la Justicia después de haber logrado escapar con vida o se habían acercado minutos después del derrumbe del Hotel Dubrovnik quedaron detenidas según lo solicitó la fiscal que investiga el caso, Verónica Zamboni, pedido al que hizo lugar la justicia de Garantías.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad de bonaerense, Javier Alonso, que además anticipó la profundización de la causa judicial con alcance a profesionales que estaban al frente de las obras que se ejecutaban en el lugar y que podrían haber sido las que originaron el colapso total de la estructura.

Las detenciones fueron avaladas por el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, y la acusación es estrago culposo agravado por el resultado muerte.

El artículo 189 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, e inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona, o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años, con más, en su caso, inhabilitación especial de cinco a diez años”.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que quienes aportaron primeros datos sobre lo ocurrido y brindaron testimonios iniciales a la Justicia son obreros que trabajaban o vivían en el lugar. Al menos uno de ellos pernoctaba en el lugar y logró salir, supuestamente porque se alojaba en una dependencia de servicio en el sector de salón comedor que no resultó afectado por el derrumbe.

“Se nos vino una nube de polvillo y por la misma presión se abrió una de las puertas que nos permitió salir sin ver casi nada”, logró contar a algunos de los primeros que llegaron hasta el Dubrovnik, cuando todavía no se terminaba de tomar dimensión de la tragedia. Hasta el momento hay un muerto, una mujer sobreviviente y continúa la búsqueda de siete a nueve personas, según citan autoridades provinciales.

La persona fallecida fue identificada por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense como Federico Ciocchini, de 84 años. Su esposa, Josefa Bonazza, de 79, fue rescatada entre los escombros y fue trasladada en un helicóptero al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar E. Alende de Mar del Plata.

El matrimonio, vecinos de la ciudad de Balcarce y que llegaron ayer a Villa Gesell, estaban alojados en un departamento del edifico Alfio, lindero al hotel derrumbado.

Por estas horas se está definiendo el orden de las indagatorias que Zamboni tomará a los ahora detenidos, entre los cuales también estaría el capataz que se encontraba de reunir a las cuadrillas que llegaban para realizar trabajos en este hotel mediante un mecanismo que les permitía venir desde otras localidades y alojarse allí mismo, en el lugar de trabajo, de lunes a viernes.

La labor judicial apunta ahora también a arquitectos que estaban a cargo del proyecto. Están identificados y se los citará a declarar. Lo propio se hará, según pudo confirmar LA NACION, con responsables del hotel. Como se había informado, a principios de este año fue vendido. Rosa Stefanic, una de las personas atrapadas entre los escombros, fue la dueña hasta que cerró esta operación. Pero acordó con el nuevo propietario quedarse a vivir allí.

En su página web, la Municipalidad de Villa Gesell informó sobre las tareas que se realizaban en la edificación: “El 19 de septiembre de 2024 se presentó un informe técnico sobre el estado de un hueco para un ascensor en el sector no colapsado, próximo a la calle. Una semana después, el 27 de septiembre, se solicitó permiso de obra para construir el tabique del ascensor, una obra autorizada únicamente para dicho tabique, con intervención del profesional a cargo de la documentación. En paralelo, se inició un expediente para la prefactibilidad de la instalación del ascensor. El 15 de octubre de 2024 el Municipio notificó la necesidad de presentar formalmente toda la documentación requerida para esta obra, según la Ordenanza 2431/11. Cabe aclarar que esta es la única obra en trámite con la Municipalidad, que corresponde al sector delantero del edificio (no colapsado) y que no existe ningún permiso autorizado ni solicitud en trámite alguna para realizar trabajos en la parte trasera (donde se produjo el colapso)”.

El nuevo titular del apart hotel es una reconocida empresa de transporte de pasajeros que emprendió estas mejoras con miras a acondicionar instalaciones frente al inminente inicio de esta temporada de verano.

