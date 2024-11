Derrumbe en Villa Gesell: la búsqueda que tiene en vilo a los rescatistas y la principal incógnita cuando pasaron ocho días

VILLA GESELL.– Dana Desimone es el objetivo y principal incógnita desde ayer por la tarde para los rescatistas que siguen perforando losas, retirando escombros, apuntalando vigas que generan riesgo. Ya encontraron siete cuerpos entre los restos de hormigón del Apart Hotel Dubrovnik, pero no logran dar con la joven de 28 años, que colaboraba en gestiones administrativas y vivía en ese edificio que se derrumbó hace ocho días, en horas de la madrugada.

Ampliaron el radio de búsqueda luego de llegar hasta la habitación que, según testigos, ella ocupaba. Allí no estaba, aunque sí varias de sus pertenencias, que pudieron ser recuperadas.

Así es que se extendió el radio de búsqueda bajo la presunción de que pudo estar en otro ambiente al momento en que la estructura se vino abajo, sea porque allí la sorprendió o porque advirtió alguna situación de riesgo y se desplazó de su lugar habitual de descanso, en un sector en altura similar a la planta baja de la torre de diez pisos donde también habitaban Rosa y Nahuel Stefanic, la exdueña del apart y su sobrino, ambos ya hallados allí sin vida.

Dana Desimone habitaba en el mismo sector del hotel que Rosa y Nahuel Stefanic, ambos ya hallados allí sin vida Facebook

Sus familiares aguardan novedades desde hace más de ocho días. Solos, ya, luego de que se fueran confirmando otras muertes y retirando los restos de los fallecidos: Federico Ciochini, los dos Stefanic, el carpintero Fabián Javier Gutiérrez y los plomeros Mariano Troiano, Ezequiel Matu y Matías Chapsman. A estos últimos cuatro los encontraron recién ayer, cuando se había superado el umbral de siete días de ocurrido el derrumbe.

La otra gran duda pasa por la investigación, que intenta determinar por qué colapsó la estructura y quiénes fueron los responsables. En ese sentido esperan avances de peritajes, en particular del teléfono celular de un contratista que sigue detenido: aseguró a los investigadores que no solo hay imágenes de trabajos realizados para instalar un nuevo ascensor, sino de quienes les daban órdenes en la obra. Señala a tres arquitectos: uno ya detenido y otras dos a las que la Justicia allanó pero no citó, aunque les prohibió salir del país.

Uno de esos registros, incorporado al expediente y al que accedió LA NACION, circuló en las últimas horas y muestra los trabajos que se realizaban en un sector con recambio de aberturas, lo que implicó dejar casi al desnudo las vigas y columnas de ese cuerpo.

Con dos grúas se siguen retirando volúmenes importantes de restos de paredes, losas y todos los artefactos propios del equipamiento de un establecimiento hotelero Mauro V. Rizzi

Con dos grúas se siguen retirando volúmenes importantes de restos de paredes, losas y todos los artefactos propios del equipamiento de un establecimiento hotelero. Desde sus instalaciones de servicios hasta el mobiliario. Todo se acopia en un corralón municipal, con custodia, ya que queda a disposición de la Justicia, como parte de la pesquisa que comanda la fiscal Verónica Zamboni.

Los testimonios

Seis imputados, pero ahora solo dos de ellos detenidos, tiene la causa. Quedaron excarcelados los primeros cuatro acusados –dos capataces y dos albañiles– y permanecen privados de la libertad el arquitecto Jorge Bonavita y el contratista Rubén Taquichiri.

Este último, a diferencia del profesional, aceptó declarar. La obra que le habían encargado estaba relacionada con la instalación de un nuevo ascensor, que llegaría desde las cocheras del subsuelo hasta el lobby del hotel. Hay sospechas de que esos movimientos pudieron haber tenido algún tipo de relación con el desplome del edificio principal del apart hotel, inaugurado en 1986 y que ahora, con nuevo dueño, estaba en instancia de refacciones y cambios.

“Yo solo seguí órdenes de los arquitectos, mi única participación fue hacer los tabiques que siguen en pie”, advirtió pronto, para aclarar sobre su responsabilidad en los trabajos ejecutados. Hacía referencia a Bonavita y a otra colega, que en esa declaración identificó como Marta Schneider.

En cuanto al detalle de lo realizado, dejó constancia: “No tocamos ninguna estructura del edificio, no tocamos ninguna columna ni zapata”, aclaró sobre elementos sensibles y parte del sostén de vigas para grandes construcciones. “Encontramos una zapata, pero no la tocamos para nada”, reconoció, y especificó que la base que construyeron “trabaja en forma individual con los tabiques”. “Lo que nosotros hicimos quedó intacto”, apuntó sobre la supervivencia de la obra a su cargo frente al derrumbe de la torre de diez pisos y algo más.

Taquichiri fue amplio con su testimonio e hizo hincapié en el traspaso que vivió de responder primero a Bonavita y luego a la colega que este acercó porque, según aclaró, “no se justificaban dos arquitectos para un hueco de ascensor”. “Martha me contactó y me dijo que ya estaba todo aprobado, que podíamos avanzar. Todo esto fue por WhatsApp, en mi teléfono celular”, declaró en sede judicial.

Según describió, el encargo que le hicieron y por el que le aprobaron presupuesto era la construcción de tabiques de hormigón en el sector de entrada de la cochera. “Íbamos a hacer el hueco y los tabiques que eran para la instalación de un ascensor”, puntualizó.

Avanzó con la obra después de las vacaciones de invierno, a la que sumó cuatro operarios, hasta que llegó la muy mencionada orden de la municipalidad de frenar todo por falta de permiso. “Hicimos el hueco de las tres losas del primer piso, la cochera y el subsuelo de la estructura que permaneció en pie”, dijo en referencia a la única parte de la edificación que no se derrumbó, donde funcionaba el comedor.

La torre de diez pisos del apart hotel se derrumbó sobre sí misma y sobre un edificio lindero

Tres semanas después llegó aquella intimación y se retiraron del lugar. La orden de pausa, reconoció, se la dio Bonavita. Le aclaró que reanudarían tras la presentación de planos de esa obra y otra que se realizaba en el sector delantero. Apareció entonces una segunda arquitecta, a quien reconoció como Paula, y sugirió tapiar con madera y media sombra la zona donde habían trabajado.

Semanas después, relató, otra vez Bonavita lo convocó y lo derivó con su colega Schneider, que sería quien se encargaría –así le precisó– de la obra del ascensor y de presentar los papeles en la municipalidad.

Citó una posterior reunión con la arquitecta. “Martha me contactó y me dijo que ya estaba todo aprobado, que podíamos avanzar”, afirmó Taquichiri y aportó como prueba el historial de mensajes con ella en su teléfono celular. “Cuando vio la obra dijo que lo armado hasta el momento estaba bien”, recordó y, señaló que iba a controlar cada vez que se llenaba una planta. Esos pasos, insistió, los registró en video que dijo tener archivados en su teléfono personal. Y consideró finalizados sus trabajos que, remarcó, eran hacer esos nuevos tabiques.

Volvió a hablar de la arquitecta cuando recordó el contacto que tuvieron una vez que ya se había producido el derrumbe del Dubrovnik. “Me dijo ‘Quedate tranquilo que nuestra participación de hacer los tabiques estaba presentaba en la municipalidad’”, contó Taquichiri. Y amplió que le mandó un audio donde ella aclaraba que su responsabilidad era “con los tabiques” del proyectado ascensor y que “en la obra de atrás [la torre de 10 pisos que se vino abajo] estaba otra arquitecta y con otro contratista”.

Darío Palavecino Por