El arboretum en la Isla Victoria tiene 130 especies de cinco continentes Crédito: APN

5 de junio de 2020

San Carlos de Bariloche.- Para los amantes de la naturaleza hay un nuevo motivo para visitar el Arboretum de Isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi: fue distinguido por el Programa de Acreditación de ArbNet Arboretum y The Morton Arboretum, por alcanzar estándares particulares de prácticas profesionales consideradas fundamentales para los arboretum y jardines botánicos.

Este programa representa la única iniciativa global que reconoce oficialmente arboretos a distintos niveles de desarrollo, capacidades y profesionalismo.

La postulación exitosa como Arboretum Nivel°1 de esta red mundial se realizó a través de una presentación técnica desarrollada por el Ingeniero Forestal Adolfo Moretti, director del Jardín Botánico Isla Victoria y coordinador del Área Forestal del Parque Nacional y Cecilia Núñez de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales (APN).

"El arboretum tiene 130 especies de 5 continentes. Por eso fue declarado de interés mundial. La Isla victoria tiene una colección de árboles increíble" dijo Moretti a La Nacion. "Este reconocimiento nos abre puertas a la cooperación técnica, científica y económica a nivel mundial", explicó.

"Es algo muy importante para el Jardín Botánico, que pone en valor no sólo el proyecto sino además el compromiso del personal que está involucrado con llevar adelante esta propuesta, que tiene tantos años de historia", destacó Moretti.

Otoño y primavera son las mejores época del año para verlo por los colores cambiantes del follaje de los árboles, se destacó a La Nacion.

El Parque Nacional Nahuel Huapi inició en 2004 un proceso de recuperación del patrimonio histórico de la Isla Victoria, con sus paradigmas de conservación y desarrollo a través de la reactivación del antiguo vivero, de existencia previa a la creación del Parque Nacional, para la producción de especies nativas que cubran las necesidades del área protegida en materia de proyectos de restauración, con la recuperación de las viviendas históricas y del ex centro de instrucción de Guardaparques como centro de visitantes.

Desde ese año se llevaron adelante una serie de iniciativas destinadas a la rehabilitación y restauración activa de ambientes degradados en distintos sitios del área protegida a través de la plantación de especies nativas producidas en el vivero del Centro Forestal, así como actividades de investigación y campañas de educación ambiental en la ciudad de Bariloche.

La distinción y el fortalecimiento de este espacio resulta de especial importancia en el contexto ambiental actual, en el que la sostenibilidad de los recursos naturales de Argentina en las áreas protegidas depende no sólo de la capacidad de conservar in situ los ambientes naturales y sus recursos, sino también de manera creciente de la conservación ex situ a través de bancos de semillas y germoplasma de especies de valor especial y sitios emblemáticos endémicos de la región y que son además únicos en el mundo.

Cada año unas 350.000 personas visitan la Isla Victoria. El Arboretum es la principal atracción turística del lugar por su notable colección de árboles.