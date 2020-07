Fernán Quirós se refirió al Día del Amigo Crédito: GCBA

15 de julio de 2020 • 09:17

El lunes próximo es el Día del Amigo. Y esa tradicional celebración suele venir acompañada de reuniones grupales en las que se rinde homenaje a los vínculos construidos con el tiempo.

Pero en este caso, la pandemia por coronavirus se interpone a los planes habituales para el 20 de julio. Con la cuarentena, el aislamiento y distanciamiento social, y bares, restaurantes y otros puntos de reunión cerrados, todo será diferente.

En ese contexto, en la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se anticipó y le hizo un pedido especial a los porteños, de cara a los festejos del lunes.

"Aún no liberamos las reuniones sociales. No hay permiso para hacer reuniones entre diferentes familias", destacó. Y agregó: "Lamentablemente sabemos que algunos lo hacen igual. A todos les pedimos que tengan responsabilidad ciudadana para que no lo hagan. Hagamos un esfuerzo mayor para superar esto lo antes posible. El objetivo es que después del 17 se pueda volver a salir a hacer actividad física y a pasear con niños. Incluso, ir a comprar a negocios barriales o esenciales. Pero no reuniones sociales. Y mucho menos en lugares cerrados, donde el riesgo de contagio se multiplica. No es tanto lo que queda por delante".

Por último, Quirós remarcó: "Necesitamos construir un compromiso ciudadano que nos permita no desandar lo que se decida esta tarde [por la reunión que mantendrán en Olivos el presidente Alberto Fernández, el jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof]. Hicimos todos un gran esfuerzo y proponemos un desandar responsable, y que cada uno de los integrantes de la ciudadanía aporte lo suyo. Necesitamos que cada ciudadano cuide y se cuide."