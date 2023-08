escuchar

Aronn Alderetes es un tiktoker que se dedica a recorrer comercios para buscar ofertas y los mejores precios para diversos productos. De cara a la proximidad del Día del Niño, que se celebra este domingo, este joven preparó un video en el que mostró una buena cantidad de juguetes que se podían adquirir en un local de Once por menos de $10.000. Pero su exposición no llegó a conformar a sus seguidores, que señalaron la, para ellos, dudosa calidad de muchos de los ‘chiches’ exhibidos. “Pero no son Barbie, son Anacleta”, señalaron en los comentarios.

“¿Qué decís si te digo que te podés llevar todos estos juguetes por menos de $10.000 en Once?”, pregunta, mirando a cámara, Alderetes en el video que subió a TikTok a comienzos de la semana pasada. El joven tiene en sus manos varios paquetes con distintos muñecos y otros productos para los más pequeños.

Mostró en TikTok todos los juguetes que puede comprar con menos de $10.000 y le llovieron críticas

En este comienzo del video, el muchacho se encuentra parado en una inconfundible vereda de esa zona del barrio porteño de Balvanera conocida como Once, donde se comercializan productos de todo tipo a bajo precio. En el resto del posteo, ya dentro de un local de esa barriada, el joven comienza a exhibir diversos juguetes y a decir a qué valor se pueden conseguir.

“Las muñecas Barbie estaban a $360 y era un nuevo ingreso en el local de estas muñecas y tenían varios modelos”, arranca su muestreo el tiktoker, mientras pone frente a la cámara las mencionadas muñequitas, que son, en realidad, ejemplares ‘tipo’ Barbie.

Una camioneta por $1000 fue uno de los juguetes que encontró a precio de ganga Aronn Alderetes en un local de Once TikTok / @aronnalderetes

“Los soldados que eran de un tamaño medio en $570 y venían con unos accesorios en el chaleco”, continúa describiendo Alderetes, mientras apunta su cámara a un militar de plástico con cara seria y muy bien pertrechado. “Los cochecitos desarmables, en $1200, solamente venían en rosa”, dice luego el joven, con la lente de su celular enfocando un carrito para transportar muñecas.

La lista de juguetes sigue en aumento en el video de Alderetes, que dura casi un minuto: “El set de pintura Candy, con seis colores opcionales en $1000. Un juguete que quizás son más pedidos por los chicos chiquitos son estos teléfonos princesa en $450. Los autitos a control remoto no venían con las pilas incluídas y estaban a $2500″.

Otra vez, más adelante, el muchacho exhibe un juego de “dos muñecas Barbie en una calidad más que aceptable, en $1600″. El video termina con una camioneta en $1000 y unas mamaderas por $300.

Aronn Alderetes exhibió a bajo precio unas muñecas Barbie, pero sus seguidores le cuestionaron que, en realidad, esas muñecas no eran las originales TikTok / @aronnalderetes

“Y como siempre digo, las oportunidades y precios siempre están, solo tenés que buscarlas”, concluye el video el tiktoker de las ofertas, mientras la cámara recorre el local de juguetes con las estanterías repletas de muñecas.

En efecto, al sumar todos los productos que desfilaron por el posteo de Alderetes, el total en la compra de juguetes da como resultado $8980. Es decir, claramente el tiktoker cumplió con su postulado con la mira puesta en el Día del Niño. Pero claro, las redes sociales suelen dar lugar a comentarios poco benevolentes y eso fue precisamente lo que ocurrió con el video del joven.

El total de todos los productos exhibidos por el tiktoker Aronn Alderetes suma unos $8980 TikTok / @aronn

“Una calidad impresionante”, comentó un usuario, con una evidente ironía, para referirse a los productos que para él no serían del todo óptimos. Pero sin dudas, lo que más llamó la atención a los seguidores de este tiktoker fue el hecho de que les dijera ‘Barbie’ a muñecas que, claramente, no eran las originales de Mattel.

“Barbie Miserere”, las bautizó una usuaria. “Las Ñañies”, bromeó otra, y uno más apuntó también contra la autenticidad de la muñeca que Margot Robbie interpretó en el cine: “Pero no son Barbie. Son Anacleta”.

Claro que, más allá de las críticas, hubo personas que agradecieron el servicio prestado por el tiktoker, cuyo video fue visto por 189.000 usuarios. “Cada uno compra lo que puede. No sé la necesidad de burlarse”, señaló, en ese sentido, una usuaria. En tanto que otra defendió las muñecas del video con un argumento muy atendible: “Pero si (esas muñecas) son lo más. Yo he comprado y te salvan. Las Barbie originales son demasiado caras”.