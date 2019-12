Diego Simeone: "Recuerdo el primer título, antes del debut con la selección" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Colo

Jugar al fútbol es maravilloso, ninguna experiencia se le parece. Pero la invitación de LA NACION me atrapó. De repente, volví a sentir un escalofrío, era participar otra vez de una copa del Mundo. Me propusieron contar lo que no estaba a la vista. Que le sacara una radiografía al partido y la explicara como lo hace un médico, a contraluz. Debatir el juego siempre me apasionó, y la comunión con los lectores me pareció un potente canal para encender adhesiones y también disparar discrepancias.

Fueron varias entregas durante Sudáfrica 2010 que me movilizaron. Cuando veía los partidos del Mundial, me sorprendía guardándome un concepto, anotándome algunas palabras, porque serían valiosos como disparadores en los artículos para LA NACION. Una tarea diferente a todas, que me permitió enfocarme en otra responsabilidad.

Recuerdo el primer título, antes del debut de la selección. Decía: "Cualquier esfuerzo es menor a la gloria que les espera". Lo pienso hoy, a la distancia, y me vuelvo a emocionar. Esa camiseta es única

* Futbolista y DT