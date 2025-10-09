Diputados aprobó el pedido de la Justicia para investigar a Espert; hoy velan a Miguel Ángel Russo en la Bombonera
Además, Diputados modificó el proyecto para limitar los DNU y vuelve al Senado; el FMI promete novedades para la Argentina; Israel y Hamas firman la primera fase de un plan de paz. Estas son las noticias de la mañana del jueves 9 de octubre de 2025
- Diputados modificó el proyecto que limita el uso de los DNU y vuelve al Senado. Tuvo 140 votos positivos en general, pero en la votación en particular el artículo 3 no alcanzó la mayoría absoluta, y la iniciativa regresa a la Cámara Alta, que ya le había dado media sanción. Ese artículo es clave, porque es el que dispone que el Congreso tendrá un plazo de 90 días corridos para aprobar los DNU y los decretos delegados, y superado ese plazo quedan sin efecto.
- La Cámara de Diputados aprobó el pedido del juez Mirabelli para avanzar con medidas contra Espert. Se aprobó casi por unanimidad la autorización para continuar con medidas de prueba sobre el diputado, protegido por la ley de fueros. Espert es investigado por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de Fred Machado, quien está por ser extraditado a Estados Unidos, donde lo acusan de delitos relacionados con el narcotráfico.
- La titular del FMI dijo que “en breve habrá novedades sobre la asistencia a la Argentina”. Kristalina Georgieva anticipó además que podría ser el último programa del país con el organismo. “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola“, dijo la directora del Fondo, mientras el Ministro de Economía, Luis Caputo, sigue en Washington negociando los detalles del paquete de asistencia financiera.
- Trump anunció que Israel y Hamas acordaron la primera fase del plan de paz. El Presidente hizo el anuncio en redes sociales después de afirmar que viajaría en los próximos días a Medio Oriente. La primera fase incluye el intercambio de las 48 personas que siguen secuestradas por Hamas en Gaza por cientos de prisioneros palestinos que cumplen condena en cárceles de Israel. Se espera que el lunes lleguen a Israel los 20 secuestrados que siguen vivos.
- Murió Miguel Ángel Russo a los 69 años. El técnico xeneize atravesaba una internación domiciliaria por un debilitamiento general de su salud que lo mantuvo alejado de sus funciones como entrenador. El club xeneize puso a disposición la Bombonera para que el mundo del futbol le dé el último adiós: Russo será despedido en el hall central de Brandsen 805 de 10 a 22 hoy, mientras que el velatorio continuará mañana. Russo fue el último director que sacó campeón a Boca en la Libertadores y el ídolo de otros equipos argentinos.
