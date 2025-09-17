LA NACION

Diputados buscará desde las 13 sostener las leyes vetadas por Milei; se espera una movilización en el Congreso

Además, la Argentina jugará contra Alemania en la Davis; alertan que el agujero de ozono está temporalmente ubicado sobre la Patagonia, Catherine Fulop se cayó del escenario en un show; encuentran momias de 12.000 años. Estas son las noticias de la mañana del 17 de septiembre de 2025

Diputados sesionará hoy desde las 13 para mantener las leyes de financiamiento a hospitales pediátricos y universidades públicas
Diputados sesionará hoy desde las 13 para mantener las leyes de financiamiento a hospitales pediátricos y universidades públicasRicardo Pristupluk

