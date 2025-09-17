Diputados buscará desde las 13 sostener las leyes vetadas por Milei; se espera una movilización en el Congreso
Además, la Argentina jugará contra Alemania en la Davis; alertan que el agujero de ozono está temporalmente ubicado sobre la Patagonia, Catherine Fulop se cayó del escenario en un show; encuentran momias de 12.000 años. Estas son las noticias de la mañana del 17 de septiembre de 2025
- En una sesión convocada para las 13, Diputados buscará sostener dos leyes vetadas por Javier Milei que buscan garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales. En las puertas del Congreso se espera una masiva movilización en contra de las impugnaciones presidenciales. Mientras, la Casa Rosada evalúa aumentos para el Garrahan y universidades para suavizar el revés en Diputados.
- Los ocho mejores equipos de la Copa Davis 2025 ya están listos para lo que será el esperado Final 8, en Bolonia, donde este miércoles, se realizó el sorteo que definió los cruces entre el 18 y el 23 de noviembre. Al anfitrión, Italia, se suman Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, España y Argentina, que se cruzará con Alemania en los octavos
- Este martes por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional y el programa Copernicus de la Comisión Europea advirtieron que el agujero en la capa de ozono de la atmósfera se había ubicado sobre territorio argentino y que esto podría afectar a las personas de diferentes ciudades del sur del país a raíz de la exposición a una carga de rayos ultravioleta mayor a lo habitual. El fenómeno comenzó en la mañana del martes y se prologará hasta pasadas las 18 del miércoles y afectará exclusivamente al extremo sur de la Argentina.
- Científicos identificaron en el sudeste asiático restos humanos momificados que datan de hasta 12.000 años atrás, lo que los convierte en los más antiguos conocidos hasta ahora en todo el mundo. El hallazgo adelanta en casi cinco milenios el inicio de la práctica y desplaza un ritual que hasta el momento se asociaba con Egipto. Durante décadas, las momias más antiguas reconocidas por la arqueología eran las de la cultura Chinchorro, un pueblo de pescadores que habitó la actual zona norte de Chile y el sur de Perú hace unos 7000 años.
- En la presentación este martes en el Movistar Arena de Erreway, la banda que surgió en Rebelde Way, la actriz Catherine Fulop sufrió una dura caída desde el escenario y preocupó por unos instantes al público. Sin embargo, se levantó sin problemas y se rió junto con los presentes del accidente. “Por suerte estoy viva”, comentó entre risas.
