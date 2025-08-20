Diputados sesiona contra los vetos de Milei; Vélez y Racing, a cuartos de la Libertadores
Además, la oposición consiguió dictámenes en el Senado a favor del Garrahan y el financiamiento universitario; expectativa por una posible tregua en Gaza; Charly García fue declarado doctor honoris causa en la UBA. Estas son las noticias del miércoles 20 de agosto de 2025
- Diputados sesiona contra los vetos de Milei. Desde el mediodía la oposición buscará los dos tercios de la cámara para revertir los vetos presidenciales hacia los proyectos de moratoria previsional, emergencia de discapacidad, el financiamiento de infraestructura en Bahía Blanca, los aumentos excepcionales para los jubilados, y el incremento del bono. Además, intentará convertir en ley iniciativas que llegan con media sanción del Senado.
- La oposición consiguió dictámenes en el Senado por la emergencia en el Garrahan y la ley de financiamiento universitario. Senadores opositores avanzaron en comisión con las iniciativas que tienen media sanción de Diputados pese a la promesa de veto presidencial. No se descarta que la Cámara Alta pueda sesionar este mismo jueves y convertir en ley ambos proyectos.
- Se espera la respuesta de Israel a la nueva propuesta de alto el fuego aceptada por Hamas. La decisión debería llegar antes de que termine la semana, según la prensa israelí. A pesar de que no hubo una declaración oficial, el gobierno de Netanyahu demandaría la entrega de los 50 rehenes de una vez y no en fases. El grupo terrorista intenta negociar el intercambio de 10 rehenes vivos por 150 presos palestinos condenados por atentados terroristas.
- Charly García fue declarado doctor honoris causa de la universidad de Buenos Aires. Desde la cátedra de música popular de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras se impulsó su distinción, por su aporte musical y por el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina. “Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García”, dijo el músico.
- Vélez eliminó a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Libertadores. El Fortín se impuso 2 a 0 en el Amalfitani con goles de Maher, Carrizo y Galván. En cuartos enfrentará a Racing, que le ganó a Peñarol 3 a 1 en Avellaneda y lo eliminó de la Copa. Con este cruce en cuartos, un equipo argentino se asegura llegar a la semifinal del torneo.
