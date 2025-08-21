Diputados sostuvo el veto al aumento de las jubilaciones; caos en Avellaneda en el partido de Independiente

Graves incidentes en Avellaneda entre barras de Independiente y la U de Chile. Los visitantes arrojaron proyectiles al sector local, incendiaron butacas, y la policía intervino para desalojar. Un grupo de Independiente subió a la tribuna visitante y se enfrentó con seguidores de la U, dejando varios heridos. El partido, por octavos de final de la Sudamericana, fue suspendido.

ALEJANDRO PAGNI - AFP