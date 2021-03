Discriminación. Una joven denunció que la Fuerza Aérea no la aceptó por celíaca

COMODORO RIVADAVIA – Una joven de esta ciudad denunció que sufrió discriminación por parte del Instituto de Formación Ezeiza de la Fuerza Aérea Argentina, en donde -a pesar de rendir y pasar los exámenes teóricos y de aptitud física con buen promedio- no la aceptaron por ser celíaca. “No se referían a mi por mi nombre, sino que me llamaban ‘la celíaca’”, relató tras el frustrado intento.

Aldana Miller aspiraba a ingresar al área administrativa, con el título de Cabo, para prestar servicios en la institución. Para ello, se trasladó desde Comodoro a Buenos Aires durante una semana para rendir los exámenes de ingreso. Pero, tal como narró, luego de aprobarlos, le enviaron un correo en el que la calificaban como “no apta celiaquía” y señalaban que, por lo tanto, correspondía “la separación del proceso de selección para el ingreso al Curso Regular para Aspirantes a Cabos”.

“Estuve 3 días rindiendo y me realicé muchos estudios médicos en Comodoro, que fueron los que presenté el primer día. Tuve que prepararme para rendir. Todo para que el último día, después de aprobar, me digan que no por algo totalmente ajeno, cuando hubo un esfuerzo de medio año para poder entrar. Te pueden rechazar por no aprobar un examen o no rendir bien en lo físico, pero no por una condición”, reflexionó.

Si bien ella había entregado sus estudios médicos el primer día, la actitud de la institución le dio a entender que no los habían leído y que, por consiguiente, no estaban al tanto de su condición. “No tenían un menú apto y no sabían lo que podía comer ni lo que no. No estaban preparados para recibir a una persona celíaca o diabética”.

Así, la primera impresión que le generó el contacto con quienes la recibieron fue de “absoluta desinformación”, lo que luego se vio reflejado en el trato cotidiano en lo que duró su estadía. De hecho, sostuvo que sus superiores se referían a ella de manera despectiva como “la celíaca”. “Me hacían saber su molestia recurrente por la necesidad de requerir comida sin gluten”, contó. Y agregó: “Me sentía mal en el sentido de que todo el tiempo me hacían sentir que era diferente, como si fuera un capricho”.

Ante esta decepción, Miller decidió no continuar con el proceso de ingreso, pero sí hacer pública esta situación para que “no le suceda a nadie más”. Explicó: “Hoy al instituto no quiero ingresar por toda la situación que me tocó pasar ahí adentro, pero me gustaría dejar una referencia. No creo que sea la última persona celíaca que intente ingresar. Estaría bueno que no se atrasen tanto por un tema que es una condición alimenticia, que no me impide realizar las tareas para las que me había preparado”.

“No me había pasado nunca de sentir esta discriminación porque siempre se busca la vuelta para que esto no ocurra. Fue un desconocimiento, más que nada. Creo que no están preparados”, indicó entonces.

El caso llegará al Ministerio de Defensa de la Nación a través del diputado nacional Gustavo Mena (Cambiemos), que se comprometió a avanzar en conjunto con la denunciante en una presentación en el Congreso de la Nación. Además, la legisladora por Chubut, Andrea Aguilera, mantuvo una comunicación virtual con Miller, quien denunció el caso y lo seguirá en la Legislatura Provincial. El reclamo llegó también por nota al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

Piden que “se tomen acciones urgentes tendientes a la erradicación de todo tipo de discriminación”, de modo tal de que haya igualdad de oportunidades entre los ciudadanos.

En la nota se detalla que “la celiaquía es una enfermedad crónica, consecuencia de la intolerancia inmunológica y permanente al gluten. El pronóstico de la enfermedad es positivo cuando existe un diagnóstico y se pueden adoptar medidas nutricionales que, básicamente, apuntan a una dieta libre de gluten”. Es por ello que -añadieron- se trata de “una enfermedad crónica de tratamiento controlado que propicia al paciente normalidad en el desarrollo de su vida”.

“En el marco de lo expuesto inicialmente, la decisión adoptada por el Cuerpo Médico de la Fuerza Aérea Argentina resulta de carácter discriminatorio y no recepta los avances científicos en la materia”, insistieron.

