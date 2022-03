Diseño de Información. LA NACION recibió 23 distinciones por sus producciones digitales e impresas

La Society for News Design (SND), organización internacional que reúne a comunicadores visuales, distinguió a LA NACIÓN con 23 premios por producciones gráficas digitales e impresas. La entidad lleva a cabo un certamen anual que reconoce a los mejores diseños periodísticos publicados en los medios de comunicación de todo el mundo.

Los medios internacionales más distinguidos fueron The New York Times y The Washington Post por sus versiones impresas y en el capítulo digital, fueron galardonados también The New York Times, The Washington Post y Reuters. Solo LA NACIÓN y Fopea recibieron reconocimientos por la Argentina. Otros medios de la región que fueron reconocidos por la SND fueron Metrópoles (Brasil), El Tiempo (Colombia), O Globo (Brasil) y El Confidencial (España).

El equipo de Diseño recibió una medalla de plata por el diseño de una de las ediciones del suplemento #LNteacompaña sobre las vidas ilustres de la historia argentina.

Cuando la Argentina superó los 100.000 fallecidos por coronavirus, una visualización representaba cada una de las muertes con una estrella

Tres medallas de bronce fueron otorgadas al equipo de Narrativas Digitales por sus producciones: la primera, por una combinación de trabajos que incluyen una simulación de partículas respiratorias emitidas en un colectivo, una reconstrucción en 3D de las muertes en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, una producción especial que explica el impacto de las nuevas variantes del coronavirus y una transcripción de la reunión entre el equipo de médicos y familiares de Maradona unas semanas antes de su muerte. Los jueces indicaron que el portfolio “mostró una amplia variedad de lo que puede producir el equipo” y que “todas las formas en en que se han desarrollado estas historias se ajustan a la historia que estaban tratando de contar”.

LA NACIÓN recibió otra medalla de bronce por la cobertura de las elecciones legislativas en la Argentina que incluyó un mapa electoral que visualizaba los resultados en todo el país en tiempo real, una calculadora que permitía predecir el resultado de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires, un hemiciclo que presentaba cuáles eran los legisladores que ingresarían al recinto, y un interactivo que explora el voto de los ciudadanos en las primarias filtrado por clase social. La tercera medalla se otorgó a un desarrollo visual publicado cuando la Argentina superó los 100.000 fallecidos por coronavirus, que incluía una visualización que representaba cada una de las muertes con una estrella.

La cobertura de las elecciones legislativas en la Argentina incluyó un hemiciclo que presentaba cuántos eran los legisladores que ingresarían en el recinto

LA NACIÓN recibió además otros premios a la excelencia por las siguientes producciones digitales:

Por otro lado, un permio a la excelencia fue otorgado por el diseño de un suplemento especial lanzado el día en que LA NACIÓN comenzó a publicar todas sus ediciones impresas en formato berlinés. También fueron reconocidas dos tapas de LA NACIÓN Revista: una que ilustraba la caída de la clase media en la pirámide social, y otra que reflejaba el abandono del microcentro porteño provocado por la pandemia.

Asimismo, dos columnistas gráficos de la edición dominical de la edición impresa han recibido seis premios a la excelencia: Juan Colombato, quien publica el retrato ilustrado en la página dos, recibió dos premios por los retratos de Mark Zuckerberg durante el apagón de Facebook y de Colin Powell en la semana de su fallecimiento. Ángel Boligán, que acompaña las páginas editoriales, recibió dos premios por sus reflexiones gráficas sobre las fake news y sobre la contaminación de los océanos. Ambos recibieron también un premio por sus portafolios de trabajo.

Por último, dos publicaciones fueron reconocidas por el diseño de la cobertura combinada, tanto en formato digital como en el papel. Una de ellas es la cobertura especial publicada cuando la Argentina superó el piso de 100.000 fallecimientos por coronavirus. La misma incluyó la pieza visual en el sitio web de LA NACION junto con una impactante portada en el diario impreso al día siguiente de haber superado el umbral.

La otra pieza galardonada fue un artículo que incluía la simulación que visualizaba la difusión de partículas respiratorias dentro de un colectivo. La publicación se realizó cuando el país atravesaba un incremento en la curva de contagios por coronavirus, circunstancia que llevó a estudiar medidas para contener su propagación. El contenido digital se tradujo a la edición impresa como portada de la primera publicación de El berlinés, un suplemento dominical que busca traer contenido periodístico de alto valor agregado.