Dos metros de distancia con los entrevistados, micrófonos cubiertos con film y luego desinfectados: algunas de las formas de protección de los periodistas en la calle

José María Costa 28 de marzo de 2020

Uno de los rubros que está exento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020 es el periodismo. En este contexto, los periodistas cambiaron su forma de trabajar para evitar contagios de coronavirus Covid-19.

Los que más expuestos están son los cronistas de calle. Ya sea de radio, televisión, gráfica o web, los que deben ir a conferencias o realizar entrevistas o coberturas en la calle debieron cambiar sus rutinas e incorporar una serie de precauciones sanitarias.

"Cuando teníamos muy poca información y no había muertos en la Argentina, los recaudos eran mínimos. A medida que fueron pasando los días y el Covid-19 fue declarado pandemia y, ni que hablar, cuando se decretó el aislamiento, son extremos los cuidados. También en la marcha vamos aprendido sobre la distancia social con los entrevistados, es indispensable", contó a LA NACION Marcela Ojeda, cronista de radio Continental, y agregó: "También llevar mucho alcohol en gel en la cartera y la mochila, con el agravante que ahora nosotros no tenemos la posibilidad de ir a ningún baño. Ni en las estaciones de servicio, ni en lo bares, ni en casas de familia que antes te abrían la puerta y ahora no".

La ciudad de Buenos Aires cambió la modalidad de las conferencias de prensa: solo ingresan los periodistas, ni camarógrafos ni asistentes

"En nuestro caso, utilizamos una caña con el micrófono en la punta que está envuelto en papel film y lo estamos limpiando todo el tiempo con alcohol. Además, usamos un micrófono vincha o corbatero", explicó Carla Ricciotti, cronista de LN+, sobre los recaudos de los periodistas de TV.

Sobre los trabajadores radiofónicos, Ojeda detalló: "Antes de salir a la calle, cada mañana, limpio los dos celulares, los envuelvo en papel film que, a mitad de la mañana, lo saco y vuelvo a cambiar, previo a limpiar el teléfono con alcohol en gel. El grabador intento tenerlo lejos del entrevistado, lo que complica mucho más el trabajo del periodista en radio porque necesitamos una distancia de 10 a 15 centímetros a diferencia de la televisión, que tiene el poder de la imagen como soporte por detrás".

"Antes de salir y cuando volvemos, le pasamos un trapito con alcohol isopropílico a los retornos y todos los equipos. A los autos también. Tenemos un remisero que solo sale con nosotros, no hace otros viajes para la agencia", agregó Ricciotti, y sumó: "No usamos barbijos, pero sí mantenemos distancia de la gente y los entrevistados. Además, nosotros tenemos nuestro alcohol en gel y, cada vez que tocamos algo, nos volvemos a pasar. Al estar todo cerrado, muchas veces es difícil conseguir un lugar donde lavarnos las manos. Ir a un baño también es complejo porque las estaciones de servicios, en su mayoría, lo tienen cerrados".

La cronista de LN+ usó un ejemplo para graficar los cambios: "Estuvimos cinco horas sobre el puente Pueyrredón el otro día y, más allá que estamos con todo el kit catástrofe que incluye también el repelente, nos comieron los mosquitos".

"A algunos lugares no se puede ir, pero ya está charlado con las empresas que la prioridad somos nosotros y nuestras familias", dijo Ojeda, y Ricciotti agregó: "No estamos entrando a la casa de los entrevistados. Si tenemos nota, la hacemos en la calle o en lugar público. Tampoco a los posibles infectados, tipo pasajeros en Ezeiza o en Retiro".

Los periodistas, a pesar de ser hacer entrevistas en la calle, tratan de respetar la distancia mínima para evitar contagios de coronavirus

Los nuevos rituales al llegar a casa

"Cuando subo al auto que me lleva, limpio la manija, la cartera, la mochila. También cambio la lapicera todos los días. No nos saludamos con nuestros compañeros, ni siquiera con el codo, porque entendemos que no sirve de mucho", enumeró la cronista de radio Continental.

Ojeda agregó: "Al regreso a casa, lo primero es lavarse las manos, porque no me las lavo durante ocho horas. También lavar la ropa. Supimos que no es necesario el calzado, a menos que supiéramos que el bicho está en la suela".

"Los recaudos son extremos porque no sabemos con quién estamos en contacto. Hablamos con cientos de personas cada día. No nos podemos lavar las manos. No nos acercamos a lugares que pueden ser focos de infección".

La experimentada cronista radial cerró: "Cada día los recaudos se van haciendo más intensos. También hablamos mucho con infectólogos y especialistas que recomendaron que, para nosotros, no era necesario el uso de barbijos ni guantes. Igual, los tengo en la cartera por si hay algún cambio en los cuidados que nos indiquen estando en la calle".

Entre los funcionarios también se ampliaron las distancias al momento de dar conferencias de prensa