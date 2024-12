Dos estudiantes de la Universidad de La Plata fueron elegidos por la NASA para planificar una misión a Marte

Larisa Maldonado Clar, estudiante de séptimo año del Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Laureano Alvarez, que cursa en la Facultad de Ciencias Exactas que pertenece a la misma casa de altos estudios, fueron seleccionados por la NASA para planificar una misión a Marte, según consignó el medio local 221. La convocatoria la realiza el FISE (Fundación para la Educación Espacial Internacional), una asociación vinculada a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Larisa y Laureano se reunieron este martes con el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, tras su participación en el programa United Space School, iniciativa que otorga a alumnos de diferentes partes del mundo la posibilidad de adentrarse en el estudio del espacio exterior. Del encuentro participaron también la directora del Bachillerato de Bellas Artes, Andrea Aguerre, el decano de Ciencias Exactas, Mauricio Erben; y el prosecretario de Pregrado de la UNLP, Darío Estevez.

Al menos 50 jóvenes provenientes de 25 países son elegidos para formar parte de este proyecto, que consiste en viajar a Houston, Texas, tomar clases y estudiar durante dos semanas en la Universidad de Clear Lake con destacados ingenieros y científicos. Una vez capacitados, deben entregar un trabajo final y defenderlo frente a un panel de especialistas. Según aclara el FISE en su sitio web, los alumnos, países participantes y sus respectivas escuelas son recomendados por personas asociadas con el centro espacial Johnson de la NASA, así como varias entidades aeroespaciales y educativas internacionales.

“Muchos de los países que seleccionan estudiantes para la Escuela Espacial son actualmente socios en el desarrollo y operación de la Estación Espacial Internacional”, explican desde la Fundación para la Educación Espacial Internacional. Además del intercambio de conocimientos, el viaje se convierte también en una oportunidad para conocer aspectos culturales y probar la convivencia con la comunidad local, ya cada uno se alojó con familias vinculadas con la industria aeroespacial.

“Como miembros de la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, estamos muy orgullosos por este logro alcanzado por nuestros alumnos”, celebró López Armengol durante la reunión que mantuvo con ambos estudiantes. Y agregó: “Los dos [Larisa y Laureano] son un ejemplo del talento individual, esfuerzo y perseverancia para hacer realidad sus sueños. Ustedes nos demuestran que con trabajo y voluntad no hay metas imposibles de lograr”.

El agosto del año pasado, participaron de esta misma experiencia Ian Gottlieb Godoy Garraza (Bachillerato de Bellas Artes) y de Dana Crivaro (Estudiante de Ingeniería de la UNLP. “El compromiso y la constancia son fundamentales. Uno puede tener talento, pero si no se esfuerza, no logrará mucho. En cambio, si uno es constante, persevera, se esfuerza y está dispuesto a aprender de quienes lo rodean, esas son las personas que finalmente triunfan”, expresó Ian tras ser seleccionado.

“Cuando estaba terminando 5to año, la secretaria académica me comentó sobre el programa, que consistía en un intercambio educativo, en viajar a Estados Unidos, y que yo cumplía todos los requisitos para ingresar (nivel de inglés y buen promedio en la escuela) y me preguntó si me interesaba participar”, sumó Dana.

Y completó: “Yo nunca me había imaginado en un ambiente de estudio y trabajo aeroespacial, pero obviamente el programa en sí me interesó muchísimo, principalmente todo lo relacionado con el intercambio cultural, el desafío de hacerlo en inglés, etc. Me pareció una excelente oportunidad”.

