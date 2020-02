El consumo de alcohol en el día previo al inicio del último año de la secundaria preocupa a las autoridades mendocinas. Fuente: Archivo

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2020 • 10:32

MENDOZA.- Con preocupación y alerta comienzan mañana la clases en Mendoza. El motivo: los excesos que cometen muchos estudiantes, quienes planean llegar alcoholizados al aula. Se trata del tradicional festejo "último primer día" (UPD) de los chicos de quinto año, que el gobierno escolar busca ahora desactivar, por todos los medios. De hecho, el Código Contravencional de la provincia estipula sanciones para los padres de menores en estado de ebriedad.

Por eso, comenzó en las últimas horas una masiva campaña para llegar al corazón y la mente de los padres, con un fuerte mensaje, que se multiplica por las redes sociales y por Whatsapp, principalmente. El festejo se viene haciendo desde hace cinco años y, básicamente, consiste en juntarse en la noche previa al arranque del ciclo lectivo final, con la idea de no dormir, festejar y consumir bebidas.

"Último Primer Día": la DGE pide a los padres "reflexionar y poner límites", a través de una masiva campaña.

Alcohol, música y descontrol. Este combo viene generando gran repudio de los ciudadanos mayores por los ruidos, disturbios, vandalismo y cortes de calle durante la madrugada y la mañana de un día laboral. Así, el objetivo es prevenir todo tipo de situaciones indeseadas, como vienen ocurriendo en los últimos años, y optimizar la llegada al comienzo de clases por parte de los jóvenes que cursarán su último año.

" HABLÁ CON TU HIJ@. Que su último año sea el mejor. Acompañal@ para que viva esta etapa sin excesos. QUE DISFRUTE SIN ALCOHOL. Ayudalo a entender los riesgos. QUE DUERMA EN CASA. La noche anterior al inicio de clases, mejor cargar energía para lo que sigue. COMPARTÍ ESTE MENSAJE. Reenvialo a otros padres y madres. Prevenir es responsabilidad de todos. #QueLosChicosAprendan", exponen las autoridades educativas en el plan viral de comunicación.

Así, intentan lograr que la juntada de esta noche, que los funcionarios dan por descontada, sea "con total responsabilidad y límites".

Campaña de prevención: UPD 2020 00:29

Video

En diálogo con LA NACION, José Thomas, titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) fue contundente con el mensaje y con las expectativas que tienen. "Instamos a los padres a hablar con sus hijos, a acompañarlos y ponerles límites. Entendemos que todos los festejos alrededor del alcohol son un problema para la sociedad. Como escuela tenemos que actuar, ya que el alcoholismo en adolescentes genera problemas de violencia, de abuso sexual, muerte y accidentes viales", expresó el funcionario mendocino. "Los acompañamos en su alegría y diversión; nos parece bien que festejen el Último Primer Día de clases, pero al no estar presentes los padres en el acompañamiento, todas esas fiestas terminan rodeadas de excesos", agregó.

El UPD nació en tierra cuyana. Las provincias de Mendoza y San Juan han sido pioneras en la polémica celebración previo al arranque del "ultimo tirón" en la secundaria y, con los pasos de los años, se ha convertido en una verdadera preocupación social.

Por eso, las señales oficiales van directo a los progenitores. "Fomentamos el diálogo, el hablar con los padres. Dirigimos el mensaje a ellos, porque acá los chicos no son los culpables, son los damnificados tal vez de una sociedad adulta que no se hace cargo de poner los límites que corresponde", resumió Thomas, quien comentó que los colegios vienen preparándose en las últimas semanas desde lo pedagógico para que se puede iniciar el ciclo lectivo sin grades sobresaltos. "Por eso, no queremos que para ellos sea un día perdido; queremos que den un buen mensaje a los más chicos. Esperamos que todos lleguen en buen estado, sino tendremos que llamar a los padres y seguir el protocolo", indicó.

Aquí entra en juego el Código Contravencional de Mendoza, sancionado a fines del 2018, el cual establece sanciones para los padres de menores que se encuentren en estado de ebriedad. Así, el artículo 96 de la norma provincial dispone que los progenitores que suministren o permitan el consumo de alcohol o sustancias a sus hijos serán sancionados con arresto de 15 a 60 días, trabajo comunitario de hasta 20 días o multas económicas.

Situaciones emergentes

Ante el inminente festejo, la Subsecretaría de Educación emitió el memorándum N°18-SE-2020, que recuerda que se encuentra vigente lo establecido por el Decreto Nº 1187-2018, "Guía de procedimientos ante situaciones emergentes en las Escuelas del Nivel Secundario y sus Modalidades". Esta normativa hace hincapié en los aspectos a tener en cuenta frente a posibles casos de intoxicación, cómo actuar durante y posteriormente "en pos de la contención y cuidado de los alumnos".