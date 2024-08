Durante cuánto tiempo es contagioso el Covid

Escuchar

NUEVA YORK.– Si bien nos enfrentamos al quinto año con Covid, se vuelve a plantear la eterna pregunta: si tu prueba resulta positiva, ¿durante cuánto tiempo seguís contagiando?

“En realidad es una pregunta difícil”, dijo Dan Barouch, director del Centro de Investigación en Virología y Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess. “No existe un único periodo de tiempo en el que las personas dejen de ser infecciosas”. Algunas personas pueden ser contagiosas solo durante unos días, mientras que otras pueden serlo varias semanas, añadió.

En general, cuanta más inmunidad haya acumulado una persona, ya sea a través de una vacuna reciente o de infecciones previas, mejor combatirá el virus y más rápido se recuperará, afirmó Stuart Ray, profesor de la división de enfermedades infecciosas en Johns Hopkins Medicine. En el otro extremo están las personas inmunodeprimidas debido a la medicación o a una enfermedad, quienes pueden tener más dificultades para deshacerse del virus y seguir siendo contagiosas durante más tiempo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés) aconsejaron en su momento cinco días de aislamiento tras una prueba de COVID-19 positiva; después de ese periodo había que usar mascarilla en lugares públicos. Según Barouch, sigue siendo un planteamiento razonable. “Se cree que después de unos cinco días, la capacidad de contagio disminuye sustancialmente”, dijo, aunque eso “no significa necesariamente que todas las personas en el sexto día dejen de ser contagiosas”.

En marzo, los CDC dejaron de recomendar un periodo de tiempo concreto. La agencia dice ahora que las personas pueden volver a sus actividades normales 24 horas después de que haya pasado la fiebre y los síntomas disminuyan. Sin embargo, la agencia sigue recomendando estrategias de prevención como el uso de mascarilla, una buena higiene y el distanciamiento físico durante otros cinco días para proteger a quienes nos rodean.

A nivel práctico, las directrices actualizadas son “razonables”, dijo Barouch, y señaló que son similares a las recomendaciones para la gripe y otros virus respiratorios. Pero, añadió, “no significa que cuando la gente vuelva al trabajo ya no sea contagiosa”.

La investigación sobre por cuánto tiempo el virus es capaz de replicarse puede ofrecer una ventana más precisa sobre por cuánto tiempo las personas son contagiosas. Si un virus no puede replicarse, “es poco probable que pueda infectar a otra persona en ese momento”, explicó Lisa Cosimi, médica especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

Distintos estudios

En tres estudios distintos, aproximadamente entre el 20 y el 35 por ciento de las personas seguían teniendo el virus activo en la nariz al cabo de cinco días; en otro, aproximadamente la mitad de los participantes lo tenían. En todos los estudios, casi todo el mundo estaba libre del virus al décimo día.

Según Cosimi, quien dirigió uno de los estudios, las personas que mejoraban o no presentaban síntomas también tenían menos probabilidades de tener el virus activo y replicándose. Reconoció, no obstante, que esto no ocurría en todos los casos, por lo que algunas personas podían seguir siendo contagiosas después de que sus síntomas empezaran a disminuir.

Las pruebas rápidas, que miden los niveles de proteínas víricas, también pueden ser “un buen indicador de la capacidad de infectar”, dijo Ray. Si el resultado es negativo, podemos suponer que la persona ya no es contagiosa.

Sin embargo, las pruebas rápidas de algunas personas siguen dando positivo durante más de cinco días o después de que mejoren sus síntomas. Esto puede deberse a que la persona sigue siendo infecciosa o a que la prueba detecta proteínas víricas que ya no se replican, explicó Cosimi. Estas pruebas están pensadas para detectar el virus activo, pero “no son perfectas”, dijo, por lo que es posible que algunas personas den positivo después de haber dejado de ser contagiosas.

Así que sin una prueba clara, una fecha u otra métrica para saber si seguís siendo contagioso, ¿cómo demonios se espera que seas un ciudadano responsable?

Los expertos recomiendan seguir las directrices de los CDC, especialmente en lo que se refiere a llevar mascarilla durante los cinco días siguientes a la mejoría de los síntomas. Y no una mascarilla de tela o quirúrgica, sino una mascarilla N95 bien ajustada. “Existen pruebas fehacientes de que las mascarillas de alta calidad, bien ajustadas y utilizadas de forma sistemática, reducen la transmisión”, dijo Ray.

También debés evitar las aglomeraciones, prestar atención a la ventilación y limitar las actividades al aire libre para reducir las probabilidades de contagiar el Covid a otras personas cuando empieces a mejorar. Y si vas a estar cerca de alguien con un alto riesgo de infección grave, considera la posibilidad de esperar un poco más y aplicar todos estos métodos de protección, por si acaso.

The New York Times

