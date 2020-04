"Que yo sepa fue la dictadura china la que liberó el virus al mundo", criticó Feinmann Fuente: Archivo

24 de abril de 2020 • 10:15

Eduardo Feinmann afirmó hoy que la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós , debería hacerse "un test para saber si tiene neuronas" y la criticó en duros términos luego de que la funcionaria publicara un polémico tuit diciendo que el neoliberalismo fue el responsable de "liberar" el coronavirus en el mundo .

"El coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo financiero liberó el virus. El irreflenable impulso de los dueños del capital produce una espiral que se retuerce engullendo a la sociedad", escribió Puigrrós, segunda del actual ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta .

" La que debería hacerse un test para saber si tiene neuronas es la viceministra de Educación de la Nación . Pobre Nicolás Trotta, que me cae tan bien y me parece un buen ministro de Educación", destacó el conductor de Alguien tiene que decirlo por Rivadavia . Además, dijo que la viceministra "es hija de unos terroristas que regaron de sangre a la República Argentina" y reiteró "que tiene pocas neuronas".

"La viceministra de Educación afirmó que el coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. ¡A la miércoles! Que yo sepa también infectó sociedades como Venezuela, o Cuba, o la dictadura comunista de China, que liberó al virus. La dictadura china liberó justamente este virus al mundo", contrastó Feinmann.

"Una científica china en la Argentina me dijo que en China se dieron de baja 21 millones de líneas telefónicas, el celular para los chinos es como el agua, le llamó la atención, si no lo das de baja porque se murió la persona, no sé por qué lo das de baja", sospechó el conductor, y cerró: "La viceministra de 'no' Educación dijo que el coronavirus infecto sociedades humanas enfermas de neoliberalismo... No señora, fueron los chinos".