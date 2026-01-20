El BCRA compró más de US$700 millones en enero; se reactivan focos de incendio en Epuyén
Además, el Gobierno denominó a Quds como organización terrorista; Sebastián Báez ganó en el Abierto de Australia; la tasa de natalidad china cayó a su mínimo histórico. Estas son las noticias de la mañana del 20 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Banco Central compró más de 700 millones de dólares en enero. Ayer sumó 21 millones de dólares y las reservas internacionales brutas treparon US$200 millones respecto del viernes hasta ubicarse en US$44.808 millones. Se trata del nivel más alto de la gestión de Javier Milei.
- Se reactivaron varios focos de incendio en Epuyén. Los pobladores de la comarca andina volvieron a estar en alerta mientras un hongo de humo se levantaba sobre la zona. Las condiciones climáticas favorecieron el recrudecimiento de las llamas y los vecinos vuelven a considerar autoevacuarse en los alrededores de Epuyén por la permanente caída de ceniza y humo, especialmente las familias con chicos y personas con dificultades respiratorias.
- El Gobierno oficializó la inscripción de la Fuerza Quds en el registro de terrorismo. A pesar de la advertencia de Irán, la medida se adoptó por resolución conjunta de Seguridad y Cancillería y se publicó en el Boletín Oficial. La resolución señala que “Fuerza Quds constituye una organización de carácter transnacional cuya doctrina, estructura y accionar contribuyen a la promoción del extremismo violento, la radicalización ideológica y la desestabilización institucional”.
- La tasa de natalidad de China cae al nivel más bajo desde 1949. La población de China descendió por cuarto año consecutivo: en 2025 registró más muertes que nacimientos. El gobierno informó que el año pasado nacieron 7,92 millones de bebes, frente a los 9,54 de 2024. El número de nacimientos por cada 1000 personas llegó al nivel más bajo registrado desde la fundación de la República Popular China.
- Sebastián Báez ganó en Australia. El tenista bonaerense, 36 del ranking, derrotó en cinco sets al francés Rerricard en el debut del Australia Open. Su próximo rival en la segunda ronda será el italiano nacido en Villa Gesell, Luciano Darderi.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
El consulado argentino en Río de Janeiro recibirá a la abogada santiagueña detenida por hacer gestos racistas
- 2
Blue Monday: por qué hoy se considera que es el “día más triste del año”
- 3
Se dispara una peligrosa enfermedad de transmisión sexual
- 4
Nuevo parte médico: cómo sigue Bastián, el niño de 8 años que quedó en estado crítico al chocar un UTV y una 4x4 en Pinamar