El calvario de Claudio Lugo, un enfermero que contrajo Covid: “Me pude ir después de 33 días y ocho hisopados”

Claudio Lugo es jefe del sector de Emergencias del Hospital Fernández, estuvo internado en terapia intensiva a mitad del año pasado tras contagiarse coronavirus y hoy participó en el programa La Liga de radio Rivadavia, donde contó detalles de cómo atravesó la enfermedad y se refirió a la situación actual de los trabajadores de la salud en medio de la segunda ola de la pandemia.

“Fue terrible para mí y para mi familia. No esperaba contagiarme, trabajando tomé todos los recaudos y sin embargo la pasé mal”, dijo Lugo e indicó que durante su internación debió recibir ventilación mecánica, reportó insuficiencia renal aguda y neumonía bilateral, y estuvo con diálisis hasta 20 días después de salir de terapia.

“Me pude ir a casa después de 33 días y ocho hisopados”, remarcó y repitió: “Tuve miedo, mucho miedo. Estuve gravísimo pero tras recibir plasma di un vuelco”.

Lugo, de 53 años, también dijo que su cabeza jugó un papel importante en su recuperación porque lo ayudó a tener fuerza. “Al principio fue dramático porque llegué a la guardia, me hisoparon, me hicieron los estudios y tenía esperanza de volver a casa. Pero avanzaban las horas y yo empeoraba”.

Sobre la situación actual en el Fernández, explicó que están “al tope” y que trabajan sin tomarse francos ni licencias de ningún tipo. Asimismo destacó que si bien todos están vacunados, no así con las dos dosis. “El personal de salud que está trabajando tiene la primera dosis y al personal de riesgo que no trabajaba cuando recibió la primera dosis se lo obligó a volver a trabajar”, explicó y siguió: “Trabajamos con temor. No somos héroes, somos personas de carne y hueso que tenemos que volver a nuestras casas, tenemos temor a contagiarnos”.

Al ser consultado sobre las declaraciones de semanas atrás del presidente Alberto Fernández, quien en un discurso habló sobre la relajación del sistema sanitario, Lugo dijo: “No nos relajamos nunca, sentí bronca cuando el Presidente dijo eso, no tiene idea, está mal asesorado”. Además aseveró que el bono de 6500 pesos que anunció el Gobierno aún no lo cobró.

Por último, hizo alusión a la gravedad de esta nueva ola de Covid-19 y afirmó que hoy se manifiestan más rápido los síntomas y se tornan graves instantáneamente. “Es diferente a la del año pasado, es más virulenta”.

Niveles de ocupación

Más temprano Lugo habló sobre el estado del hospital y dijo que las cinco salas de terapia intensiva tienen una ocupación del ciento por ciento. “Tenemos cinco terapias ahora, las cuales están todas completas. Tenemos dos terapias que son Covid y una tercera que es donde estoy yo que era la de emergencias y ahora se convirtió en una terapia intensiva también para gente con Covid”, describió.

“Las otras dos son para recuperados de Covid o alguna emergencia que pueda surgir que está en el hospital o que venga de afuera”, agregó en diálogo con Radio Con Vos. Además, subrayó: “Hace dos años teníamos 16 camas y ahora tenemos casi 50”.

En este sentido, Lugo informó que el número de enfermeros se duplicó y que ingresaron para cubrir las salas que se abrieron. “La mayoría no han trabajado en terapia intensiva; son enfermeros que trabajaron en clínicas pero no con la experiencia que uno requiere en una sala de terapia intensiva”, señaló de acuerdo con lo publicado por Télam.

Para cerrar indicó que los pacientes adultos menores de 60 “se mueren también” aunque no tengan comorbilidades, y remarcó: “Esa es la lucha diaria que tenemos”.

LA NACION