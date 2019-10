Fabio Soria, el camarógrafo de LN , está internado en terapia intermedia por los golpes que recibió en la manifestación Crédito: Captura de TV

La violencia que hace días se vive en Chile por las protestas sociales se trasladó ayer Buenos Aires, donde agredieron al cronista de LN+, Jerónimo Mura, y su camarógrafo, Fabio Soria, que cubrían una manifestación frente al consulado chileno. Hubo patadas, piñas y golpes con objetos contundentes por parte de manifestantes encapuchados y estudiantes chilenos. Por las agresiones Soria quedó internado en el Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, donde se encuentra en observación y recibió un llamado del presidente Mauricio Macri, quien le expresó su solidaridad. Hasta el momento hay nueve detenidos: "Esperemos que no haya una puerta giratoria para los detenidos", le dijo Macri por teléfono.

"Quedé en observación en la Trinidad. Tengo muchos golpes en la cabeza. Fueron muy violentos. Nos empezaron a insultar, a decirnos amarillos, nos pintaron la cara con aerosol. Por suerte la policía actuó rápido", le relató Soria al Presidente.

El momento en que el cronista, Jerónimo Mura, y el camarógrafo, Fabio Soria, son agredidos por los manifestantes 08:43

La protesta comenzó alrededor de las 17, cuando un grupo de manifestantes de movimientos de izquierda, chilenos residentes en la Argentina y la CTA se reunieron frente al consulado ubicado en Avenida Sáenz Peña al 500, para solidarizarse con "la lucha del pueblo chileno" y "repudiar la represión" del gobierno de Sebastián Piñera, según señalaron los propios manifestantes. Todo transcurría en paz, con aproximadamente 300 manifestantes, hasta que en un momento comenzaron a producirse acciones violentas.

"Estoy dolorido, ya en terapia intermedia. Tengo la cabeza y la espalda muy inflamada porque me dieron un fierrazo. Nosotros llegamos al lugar cerca de las 16 y no había mucha gente. A eso de las 18.30 hubo una corrida grande que venía del lado de Plaza de Mayo hacia Florida. Nos empezaron a insultar con tonada chilena, pude grabar un poco pero le tiraron aerosol a las cámaras y nos las tiraron al suelo", dijo Soria desde la clínica.

"A las 18.30 empezaron las corridas porque se estaban peleando entre manifestantes. Había algunos con la cara tapada. En la primera línea de camarógrafos estaba Fabio, el de Canal 9 y Crónica TV. Nosotros pusimos los micrófonos para transmitirá las discusiones entre manifestantes y ahí nos empezaron a insultar. Nos tiraron pintura en aerosol en la cara y en las lentes de la cámara", dijo Mura.

También hubo incidentes cuando la policía federal llegó al lugar para tratar de despejar la zona y comenzaron a arrojar piedras contra los agentes. Los manifestantes más violentos se fueron para el lado de Diagonal Norte y Florida haciendo desmanes, según el reporte de Mura en LN+.

"Tengo 24 años con la cámara en el hombro y nunca me pasó algo así. Ya se veía que algo raro pasaba, veíamos movimientos extraños. Cuando empezaron las agresiones me pegaron de a 10 personas. Incluso uno salió de arriba de un árbol y me pegó una patada. Cuando pude salir sentí la sangre en la cabeza. Quemaron tachos, armaron barricadas, un desastre", agregó Soria.

En ese momento la Policía de la Ciudad desplegó a los grupos de contención para restablecer el orden y dar espacio al personal de bomberos para que apague los focos de incendio. Actualmente se está trabajando para individualizar a otros responsables de las agresiones que fueron tomados por las cámaras de videovigilancia, señalaron fuentes policiales.