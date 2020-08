Trujillo enfrentó las descalificaciones que le hizo en vivo el fiscal Terán de Cutral Có

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 08:08

La tarde televisiva de ayer registró un cruce polémico e inesperado. La conductora del noticiero de C5N, Lucila Trujillo, y el fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, protagonizaron momentos de tensión. La entrevista derivó en calificativos de "torita" y acusaciones de "victimización" por parte del funcionario. El hecho fue repudiado en redes sociales.

Terán defendía que las mujeres que sufrían violencia de género deberían ser autorizadas a portar armas. Trujillo cuestionó esa idea y comenzó a hacerle preguntas al fiscal sobre si no sería mejor que la Justicia y el Estado las defendieran, en el marco de que la violencia de género no responde a un hecho de inseguridad.

"A mí me gusta dialogar y que no me atropellen. Soy paciente. Yo te hago una pregunta personal, Lucila querida: «¿Vos estás casada?» «Si el tipo que está con vos es un violento y tenés la única y última oportunidad de defenderte con un arma... ¿la usás o no la usás?» «Elegí, es ¿tu vida o la de él?» «¿Vas al cementerio o matás?»", le preguntó el fiscal.

Trujillo se negó a contestar esa pregunta y el fiscal comenzó a gritar que le responda.

"Como representante de la Justicia - le contestó ella- lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. De esa manera está diciendo que la que tiene que pelear por su vida y gatillar es una mujer víctima de género y no corresponde. Es un deber de la sociedad y la Justicia protegerla, la mujer no tiene por qué agarrar un arma". Además, Trujillo le recalcó que "No hay Justicia, si es por mano propia".

Ante esto, Terán le dijo: «No te vas a hacer la torita conmigo» y le preguntó: «Lucila, ¿vos sabés qué es la legítima defensa o no sabés?»". Trujillo, ya indignada, le dijo que el cuestionamiento que le hizo estaba fuera de lugar. "Fiscal, usted primero me está hablando como si yo fuera una niña y no como una mujer que está conduciendo un noticiero. Ya me dijo querida y me hizo una pregunta que yo no tengo por qué responderle", cerró la periodista.

Más tarde, se difundió un video desde las redes sociales en el que se ve que luego de terminar el reportaje, ya fuera del aire, los compañeros de Trujillo la aplaudieron detrás de cámara. "El aplauso de toda la redacción de @C5N a @lulitru que se banca todas. Y se tuvo que aguantar a un machirulo en vivo. Gran amiga y compañera", reza uno de los tuits de Mauro Albornoz, periodista que habla de tecnología en esa emisora.

Luego, desde las redes sociales, Trujillo recibió el apoyo de colegas de otros medios así como de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.