Carolina, esposa de Juan Pablo Roldán, el policía asesinado en Palermo, conmovió al conductor al pedir desesperadamente que permitan viajar a su familia, radicada en Colombia, para ayudarla con su hijo de 4 años

Juan Pablo Roldán quedó malherido después de ser acuchillado a metros del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en la tarde de este lunes. El inspector de 33 años del Cuerpo Montada de la Policía Federal falleció luego de ser ingresado en el sanatorio Mater Dei. Posteriormente, su esposa hizo un desesperado pedido en el programa radial de Luis Novaresio, quien no pudo contener el llanto ante el crudo relato.

A menos de 24 horas del asesinato de Roldán, su viuda fue entrevistada en el programa Novaresio 910 por radio La Red (AM 910). En ese contexto, el conductor la invitó a que se expresara libremente: "¿Qué necesita, Carolina? Puede pedir lo que sea y nosotros nos vamos a empecinar en conseguirlo". Tras la promesa, la mujer conmovió a todos con sus palabras.

Carolina compartió que nació en Colombia, que se había casado con Roldán hacía cinco años y que fruto de esa relación había nacido su hijo Valentino, que hoy tiene cuatro años. La mujer relató que, tras el crimen de su esposo, se encuentra completamente sola en Buenos Aires: su familia está en su país de origen y sus suegros viven en la provincia de Entre Ríos.

Consultada sobre si algún funcionario se había comunicado con ella tras lo sucedido, Carolina negó. "Desde el Ministerio de Seguridad me llegó una carta con las condolencias. Nadie me ha llamado, los únicos que se han acercado son psicólogos del Churruca y un abogado me escribió para ofrecerme su ayuda", reconoció.

A continuación, Novaresio instó a que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto intervengan para socorrerla. "Le pedimos al canciller [Felipe] Solá, por favor, que la ayude a que venga el hermano o el papá para que le den una mano", expresó.

Carolina, la viuda de Roldán, pidió que la ayuden para que un familiar pueda viajar de Colombia y acompañarla. Crédito: Radio La Red 02:49

Video

Sobre su situación económica, la esposa de Roldán remarcó que el sueldo del policía no era muy alto y que para ganar más debía trabajar muchas horas extra, dando como resultado una suma les alcanzaba para pagar el alquiler y vivir con lo justo. "Él amaba ser policía, lo llevaba en la sangre. Era su sueño", reconoció Carolina.

"Quiero pedir, por favor, que venga un familiar mío a acompañarme. No puedo yo sola. Siempre estuve con mi esposo, no sé cómo continuar. Él dio su vida por salvar la de otro", relató la mujer, entre sollozos. Mientras la escuchaba, Novaresio rompió en llanto y debió pedirle a su compañera Valeria Mirabella que continuara con la entrevista.

Repuesto, casi sobre el final de la entrevista, el periodista bregó para que las autoridades nacionales asistieran a la mujer y su hijo en el difícil momento que estaban atravesando. "Espero que la ministra [Sabina] Frederic o el canciller Felipe Solá, que sé que es una persona de bien, o el jefe de Gabinete [Santiago Cafiero]... Hay que conseguir un avión que venga ya, mañana, con el papá y la mamá y el hermano para este lado, para que les den una mano porque no puede pagar el alquiler. Hay que darle una mano a Valentino. Alguien que pueda contenerlo porque está solito y enojado en su habitación como nos imaginamos todos", concluyó.