Las cataratas del Iguazú, una opción ante el dólar turista

María Ayzaguer 16 de diciembre de 2019

Los planes familiares de los Agüero incluían -hasta hace pocos días- un viaje a Portugal en agosto próximo. Pero a ellos, como a muchos otros afectados por el nuevo dólar turista, la realidad les cambió los planes de vacaciones. "Quiero comprar ya los pasajes y me genera dudas comprar en cuotas. ¿Y si cuando entra en vigencia la ley me aumentan los pagos por mes?", se pregunta Manuel, que es padre de una beba de seis meses. Por estas horas evalúa comprar los pasajes hoy mismo en un pago.

También están quienes reperfilan las vacaciones con cambio de rubro. Federico y Valentina pronto serán padres y planeaban ir de viaje a Estados Unidos o Europa a mediados del año que viene, justo antes de que ella vuelva a trabajar post licencia de maternidad. Pero sin pasaje y sin posibilidades de comprarlo en los próximos días, ahora analizan hacer algún viaje por la Argentina. Iguazú o el norte del país son algunas de las opciones más realistas por el momento, o al menos hasta que haya nuevas novedades.

"Mi marido sale de vacaciones en abril. Habíamos calculado que entre aguinaldo y alguna gratificación por fin de año nos alcanzaba la plata para irnos una semana a Brasil o San Andrés. Pero ahora decidimos quedarnos en casa", dice Belén Romero, que vive en Mar del Plata. "Nosotros tenemos un solo sueldo y mi hija ya cumplió dos y paga pasaje aéreo. Se hace más difícil aún", cuenta.

"Si no hubiéramos comprado pasaje, no iríamos" dice Lara Barboza, que hace unas semanas sacó un vuelo para Costa Rica. El problema no es el pasaje, que consiguió en cuotas, sino proyectar un destino en dólares, un 30% más caro. Sin hoteles reservados, las vacaciones se acaban de encarecer abruptamente.

Claudia Montoya viaja en abril a la República Checa. Tampoco tiene pasajes aún, pero como visita a su hija que vive cerca de Praga, pagará los pasajes con la extensión que tiene de su tarjeta europea. "Voy a hacer así con los vuelos y allá me manejaré con efectivo y gastando lo menos posible", cuenta. Lejos de sentirse molesta con la medida, agrega que le parece justa. "A nosotros nos alcanza para viajar y hay que dar gracias, a otros no les alcanza para comer".

Los Viviani tenían un viaje a Europa planeado para mayo. "Veníamos hace un mes viendo si sacábamos los pasajes, si encontrábamos una promoción o enganchábamos mas cuotas. Decidimos esperar hasta conseguir un buen precio. Ahora mismo estamos viendo cuándo nos cierran las tarjetas", cuenta Andrea. La esperanza es que la medida tarde unos días en instrumentarse y puedan pagar los pasajes antes de que se imponga el nuevo 30%.

"Por la estadía, en mi caso particular es plata que estuve ahorrando hace uno o dos años ya, así que es cuestión de mentalizarme de acá hasta mayo de que todo va a salir un poco más caro. Y tratar de ahorrar un poco más hasta el viaje", explica.

"No me gusta apurarme pero la diferencia es demasiado grande", dice Emilse Saldías, que programa un viaje a Estados Unidos para septiembre próximo. "Viajo con amigos, todavía no nos pusimos de acuerdo con la fecha para comprar el pasaje y mis hijos me hinchan para que lo saque corriendo. No es mi estilo pero tal vez lo haga hoy", cuenta.

Los que planean estadías prolongadas en el exterior también piensan algunos cambios por estas horas. Es el caso de Francisco Casas, que en febrero parte para trabajar en Australia por un año. "Voy a tener que manejarme todo en cash. Y si o si tramitar una cuenta australiana", dice. En su caso, tal vez sea él quien dentro de poco termine haciendo compras para la familia desde el exterior.