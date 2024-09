El drama de los pasajeros de Aerolíneas Argentinas ante la nueva medida de los gremios aeronáuticos

Escuchar

Los pasajeros se encuentran nuevamente en una situación complicada debido a una nueva medida de fuerza tomada por dos gremios aeronáuticos en reclamo de mejoras salariales. El paro, que fue anunciado el miércoles, comenzó este viernes 13 al mediodía y se extenderá hasta el sábado 14. Como resultado, todos los vuelos de la compañía de bandera se verán afectados, lo que ya está generando problemas para muchas personas, que se ven obligadas a cambiar sus planes de viaje o enfrentar largas demoras.

Caos e incertidumbre son las emociones que predominan entre los pasajeros, en su mayoría de Aerolíneas Argentinas, debido al paro aeronáutico que comenzó al mediodía y se extenderá hasta el sábado a las 12, afectando a 319 vuelos y a unos 37.000 usuarios. Cabe destacar que esta es la séptima medida de fuerza en menos de un mes por parte de la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), en reclamo de mejoras salariales a la compañía estatal. Además, en las últimas horas, se sumó a la protesta el personal de servicios de rampa, lo que podría impactar también en vuelos de aerolíneas low cost como Flybondi y JetSmart.

Casi dos horas después del inicio de la medida, las filas de pasajeros frente al mostrador de servicio al cliente de Aerolíneas Argentinas parecían interminables. Entre los usuarios, se veían rostros de cansancio y frustración, mientras que varios niños no dejaban de llorar. A pesar de la larga espera, la fila apenas avanzaba, y los pasajeros seguían buscando respuestas sin obtener soluciones claras.

La angustia de un hombre por la nueva medida que complica a los pasajeros

Uno de ellos fue un hombre que viajaba con una delegación de fútbol: “Teníamos que viajar el miércoles a las 12:30 horas, nos cancelaron el vuelo, vinimos, nos dieron gentilmente el traslado, el alojamiento, la comida. Hasta ahí, todo bien”, comenzó diciendo, anticipando que su situación comenzó a complicarse, ya que explicó: “Nos dijeron 12:35 sale el avión, hoy me entra un correo diciendo que se suspendió el vuelo, que me lo trasladaron a Ezeiza, después me entra otro correo más diciendo que se canceló el vuelo”. Con mucha angustia por la situación, agregó: “Yo tengo menores de edad”. En ese momento, se acercó a uno de los chicos que viajan con él y lanzó: “Él tiene 12 años, y necesita estar con su mamá y así como todos los chicos, están al cuidado mío”.

Otro pasajero dejó en claro su indignación por la incertidumbre de no saber qué hacer, ya que manifestó que, pese a viajar por vacaciones, tenía las fechas limitadas y pronto tenía que regresar al trabajo.

El caso de Florencia Álvarez, de 52 años, fue otro de los que resonó. Parada frente al mostrador, dialogó con LA NACION y reveló el difícil momento que estaba viviendo con las demoras y cancelaciones. “Nos hicieron despachar, ¿para qué? Sabían perfectamente que no iban a salir los vuelos. Juegan con el tiempo de la gente”, expresó. Asimismo, se angustió y reveló que estaba pasando un duro momento familiar, lo que empeoraba la situación: “Quiero volver a casa, vine acá para internar a mi mamá que está enferma. En Resistencia no tienen los tratamientos que necesita para su cáncer y esto solo agrava la situación”.

“En Resistencia no teníamos muchas opciones, nos mandaban de un lado a otro, pero nadie nos daba respuestas concretas”, explicó sobre su situación familiar. En eso, al enterarse de que el tratamiento especializado que necesitaba su madre solo estaba disponible en Buenos Aires, no dudó en emprender el viaje, sin saber la odisea que le esperaba. “Hicimos todo rápido, porque cada día cuenta. Pero ahora estoy acá, varada, mientras mi mamá sigue esperando”, lanzó, evidenciando su impotencia.

Cecilia, otra pasajera, cansada de las demoras, hizo un contundente reclamo que no tardó en hacerse viral: “Lo que quiero decir es que me parece que son realmente unos inmorales, porque dejar 30 mil personas sin viajar… espero que el Gobierno tome medidas y que esta gente reflexione”.

Por último, le dedicó unas palabras a los que realizan la protesta salarial: “Y como hacemos todas las personas, si consideran que no le están pagando lo que corresponde o no le dan el aumento que tienen que tener, busquen trabajo en otra aerolínea, yo si no me gusta lo que me pagan donde trabajo mando el currículum, hagan lo mismo, pero no pueden perjudicar a 30 mil personas, es una inmoralidad”.

