Hugo Basilotta volvió a referirse a las consecuencias del confinamiento y cargó duro contra los empresarios. Crédito: Twitter: @nhbasilotta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de abril de 2020 • 16:04

Como consecuencia de la cuarentena o aislamiento para frenar el avance del coronavirus covid-19 , cientos de empresas debieron suspender sus actividades en el país. Con estas medidas, muchas compañías están experimentando gravísimas crisis financieras en la tercera semana del confinamiento. Por esa razón, Hugo Basilotta , dueño de la firma Guaymallen, que produce los populares alfajores, aseguró a Alberto Fernández vía Twitter que su empresa no despedirá empleados. "Cuando termine esta put... pandemia abriremos nueva planta y tomaremos 100 más", le dijo al presidente. Además, cargó las tintas sobre las empresas que despidieron empleados en los últimos días.

"Veo mal los despidos y las suspensiones de trabajadores. De ninguna manera puede pasar, eso es lo último que tiene que hacer un verdadero empresario, nunca despedir a sus trabajadores", aseguró el empresario en una entrevista a BAE Negocios . "A mi suegro le fue mal en la vida y nunca dejó de pagar un sueldo o echó a un trabajador. Seguimos esas pautas, llegó el momento de perder, hay que saber perder en la vida y estamos preparados". añadió en relación a la empresa familiar que fundó el padre de su esposa.

En la misma nota, el dueño de Guaymallén distinguió distintos sectores industriales y aseguró que en el rubro alimentos "nadie se fundió", aunque "hay gente que realmente no podrá pagar y el Estado le dará una mano".

Acerca de la posibilidad de que los empresarios acuerden incumplir con sus obligaciones fiscales, Basilotta señaló en la misma entrevista: "No se puede hacer una rebelión de nada, tenemos espalda para aguantar desde hace más de 75 años. Cada uno maneja su empresa como quiere. Me gustaría ver los pasaportes y todas las propiedades que tienen muchos de los que se quejan. Porque en la época buena a todos nos gusta viajar, gastar y comprar autos. Si no tienen espalda para cuando viene mal la mano, no es problema mío ".

Además de enviarle el mensaje público al presidente, Basilotta redactó una carta que compartió en sus redes en la que manifiesta que "durante la vigencia del aislamiento, los trabajadores y trabajadores del sector privado tienen derecho al goce integro de sus derechos laborales".