El Gobierno acelera el debate para suspender las PASO; prevén que la inflación esté cerca del 2% para las elecciones

El Gobierno acelera el debate para suspender las PASO . El oficialismo va a buscar dictaminar mañana una reforma electoral que sumaría la posibilidad de incorporar listas de acople o adhesión. Hasta el momento tiene 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa en el Senado.

El oficialismo va a buscar dictaminar mañana una reforma electoral que sumaría la posibilidad de incorporar listas de acople o adhesión. Hasta el momento tiene 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa en el Senado. JP Morgan prevé que la inflación llegue a las elecciones cerca del 2% mensual. El banco global proyecta que el IPC cierre 2026 en 31%, casi igual que en 2025, y calcula un 23% para 2027. El pronóstico coincide con el de las principales consultoras locales, que esperan pocos cambios en el ritmo de la inflación y de la actividad económica. Los aumentos de tarifas dificultan una desaceleración más marcada.

El banco global proyecta que el IPC cierre 2026 en 31%, casi igual que en 2025, y calcula un 23% para 2027. El pronóstico coincide con el de las principales consultoras locales, que esperan pocos cambios en el ritmo de la inflación y de la actividad económica. Los aumentos de tarifas dificultan una desaceleración más marcada. El Papa cierra su histórica visita a Sudamérica . León XIV va a encabezar una misa de despedida en Lima y participará de una ceremonia oficial antes de regresar al Vaticano. De esta manera, va a concluir una agenda de once días que lo llevó además por Uruguay y Argentina. Durante la gira, donde recorrió más de 10 ciudades entre los 3 países, León XIV evocó el legado de Francisco y abordó distintas problemáticas sociales.

León XIV va a encabezar una misa de despedida en Lima y participará de una ceremonia oficial antes de regresar al Vaticano. De esta manera, va a concluir una agenda de once días que lo llevó además por Uruguay y Argentina. Durante la gira, donde recorrió más de 10 ciudades entre los 3 países, León XIV evocó el legado de Francisco y abordó distintas problemáticas sociales. Federico Beligoy recibió más de 420 millones de pesos con pagos en efectivo y facturas por asesoramiento y seminarios. Registros internos de la AFA detallan entregas de dinero en negro hasta 2022 y luego desde una cuenta bancaria al secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros y director nacional de Arbitraje de la AFA. El documento donde figuran los pagos al jefe de los árbitros forma parte del material secuestrado en los allanamientos judiciales a las sedes de la AFA en diciembre y marzo pasado.

Registros internos de la AFA detallan entregas de dinero en negro hasta 2022 y luego desde una cuenta bancaria al secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros y director nacional de Arbitraje de la AFA. El documento donde figuran los pagos al jefe de los árbitros forma parte del material secuestrado en los allanamientos judiciales a las sedes de la AFA en diciembre y marzo pasado. Ronaldinho volvió a jugar al fútbol oficial a los 46 años. Fue titular en la victoria por 2 a 0 del Ravenna ante el Forlì por la Serie C, la tercera división de Italia. La última vez que había disputado un partido por los puntos fue en septiembre de 2015, cuando jugaba para Fluminense.

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