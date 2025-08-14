El Gobierno analiza recusar al juez Kreplak por la causa del fentanilo; la inflación de julio fue del 1,9 por ciento
Además, avanza el proyecto de los gobernadores para redistribuir el impuesto a los combustibles; Trump y Putin se reúnen en Alaska; la semana próxima comienza el Mundial de Tango. Estas son las noticias de la mañana del 14 de agosto de 2025
LA NACION
- El Gobierno analiza recusar al juez Ernesto Kreplak, que investiga al laboratorio HLB Pharma por el fentanilo contaminado. Es porque el magistrado es hermano del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. La decisión del Ejecutivo se da luego de las fuertes críticas al desempeño del juez en estos tres meses de investigación. Ya son más de 95 las muertes confirmadas a causa de uso de fentanilo contaminado y por el caso no hay detenidos.
- Diputados dictaminó el proyecto de gobernadores para redistribuir el impuesto a los combustibles. La iniciativa, que llega con media sanción del Senado, elimina fideicomisos y le otorga mayor incidencia en la recaudación a las provincias. En caso de que Diputados apruebe el proyecto y el Presidente cumpla su promesa de veto, el oficialismo necesitará juntar 86 legisladores para romper los 2/3 con los que se ratificaría el proyecto.
- El Gobierno celebró el dato de inflación de 1,9% de julio. El presidente Javier Milei y los ministros destacaron que la cifra se mantuvo por debajo del 2%. “La núcleo en 1,5%, Luis Caputo muchas gracias por ser el mejor ministro de economía de la historia por lejos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
- Trump y Putin se encuentran mañana en Alaska para negociar una tregua en Ucrania. La cumbre será sin la presencia de Volodímir Zelenski, que rechaza la exigencia de Rusia de anexar territorios ocupados durante la invasión para terminar con el conflicto. Líderes europeos le dijeron al presidente estadounidense que Europa respalda la resistencia geopolítica del mandatario ucraniano.
- Comienza el Festival y Mundial de Tango BA. El evento reúne conciertos, milongas y la competencia de baile que convoca a parejas de más de 50 países. Las actividades van a tener lugar en distintos puntos de la ciudad desde el 20 de agosto hasta el 2 de septiembre.
