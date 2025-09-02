LA NACION

El Gobierno apunta a Jorge Rial por la filtración de los audios; estiman que la inflación de agosto fue cercana al 2%

Además, trasladaron el feriado del 12 de octubre al viernes anterior; disponen la prisión domiciliaria para los herederos del cuadro robado por los nazis; este jueves la Selección enfrenta a Venezuela. Estas son las noticias de la mañana del martes 2 de septiembre de 2025

Estiman que la inflación de agosto fue cercana al 2%
Estiman que la inflación de agosto fue cercana al 2%Shutterstock - Shutterstock
  • El Gobierno denunció espionaje ilegal por la filtración de los audios de Karina Milei. Un juez ordenó el cese de la propagación de las grabaciones adjudicadas a la hermana del Presidente y cursó una comunicación urgente a Enacom para cumplir la medida. Además, el Ministerio de Seguridad pidió allanar el canal de streaming que pasó los audios, y a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.
  • Trasladaron el feriado del 12 de octubre. El Gobierno decidió pasar el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo, al viernes 10. De esta manera, la Casa Rosada intenta promover el turismo interno y activar las economías regionales de todo el país.
  • Los analistas estiman que la inflación de agosto fue cerca del 2 por ciento. Las consultoras especializadas proyectan que el IPC será mayor al de julio, que había cerrado en 1,9%, por el efecto rezagado de la devaluación que generó la suba mayorista y el alza en los precios de los alimentos. El Indec difundirá la cifra el 10 de septiembre.
  • Disponen la prisión domiciliaria para los herederos del cuadro robado por los nazis. Se trata de la hija del ex jerarca nazi Friedrich Kadgien y su esposo, a quienes la justicia federal citará a declaración indagatoria por el delito de encubrimiento a partir de la tenencia y ocultamiento de la obra de arte “Retrato de dama”, que durante el Holocausto fue robada por fuerzas alemanas nazis a un galerista holandés judío junto con otros cientos de cuadros.
  • La AFA anunció los shows para el posible último partido oficial de Messi en el país. La Selección recibe el jueves a Venezuela en el Monumental por la anteúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. La AFA informó que “La banda de Carlitos”, “Q lokura” y Uriel Lozano van al ser los responsables de ponerle ritmo al evento que va a estar cargado de emociones

