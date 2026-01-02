El Gobierno busca reformar la SIDE por DNU; rige el nuevo esquema de cotización del dólar
Además, oficializan el aumento a funcionarios y ministros; Milei quedó en el podio de una encuesta sobre líderes mundiales; Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York. Estas son las noticias de la mañana del viernes 2 de enero de 2026
- La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la SIDE por DNU. Referentes del kirchnerismo, Provincias Unidas y de la Coalición Cívica anticiparon que resistirán el intento del Presidente de reestructurar la SIDE por un decreto que se formalizaría en los próximos días. Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la Secretaría de Inteligencia de Estado, pero el Ejecutivo intenta hacerlo sin debate parlamentario.
- Desde hoy comienza el nuevo esquema cambiario. El Banco Central modifica la forma de actualizar las bandas del tipo de cambio y pone en marcha un programa de compras de divisas. El piso y techo de las bandas dentro de las que flota el dólar oficial comienza a actualizarse automáticamente en función de la inflación pasada para ganar flexibilidad.
- Se oficializó el aumento para ministros y altos funcionarios. A través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial se confirmó el ajuste, el primero en dos años de gestión. Los salarios tendrán un aumento de entre el 60 y el 100%, no son retroactivos y se congelarán en caso de déficit fiscal. No están alcanzados por el aumento los sueldos de Milei y Villarruel, que seguirán congelados.
- Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales. En la encuesta realizada por el diario británico The Telegraph, que elegía a los líderes del mundo de 2025, el mandatario argentino quedó segundo entre los elegidos por los lectores. La italiana Giorgia Meloni figura primera, y tercero, Donald Trump.
- Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York. El político de 34 años se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Mamdani juró el cargo con su mano sobre un Corán. “Fui elegido como un socialista democrático y gobernaré como un socialista democrático. Seremos un ejemplo para el mundo”, dijo el nuevo jefe de gobierno.
