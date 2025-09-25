El Gobierno logró su objetivo de US$7000 millones del agro; River quedó fuera de la Libertadores
Además, Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva y se verá con Benjamin Netanyahu; darán un aumento a jubilados y pensionados. Estas son las noticias de la mañana del jueves 25 de septiembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Se llegó a los 7000 millones de dólares esperados por el Gobierno con la suspensión de las retenciones. En tres días se alcanzó la meta fijada por la medida oficial, según informó ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los derechos de exportación regresan ahora a su nivel anterior: por ejemplo, la soja al 26% y el maíz al 9,5 por ciento.
- Kristalina Georgieva dijo que la reunión con Javier Milei fue excelente y que “es importante mantener el rumbo de las reformas”. El Presidente se reunió con la directora gerente del FMI, quien llamó a “fortalecer las condiciones para el crecimiento” de la Argentina. También remarcó que gracias a las reformas pro mercado efectuadas por Milei la economía creció y la inflación y la pobreza bajaron. El encuentro se dio en medio del fuerte apoyo de Estados Unidos a la Casa Rosada.
- El Gobierno oficializó un aumento a jubilados, pensiones y asignaciones familiares. La Anses fijó los valores que van a regir a partir de octubre con ajustes en el haber mínimo, máximo y en los topes de ingresos del sistema de asignaciones. El aumento será de 1,88% determinado en función de la variación del IPC.
- Milei cierra su gira en Estados Unidos con una reunión con Benjamin Netanyahu. Tras los gestos de apoyo de Donald Trump, el Tesoro norteamericano, y el FMI, el Presidente se reúne con el primer ministro de Israel esta tarde antes de regresar a la Argentina. También se encontrará con el presidente del Congreso Mundial Judío y el director del Consejo Judío Latinoamericano.
- River quedó eliminado de la Copa Libertadores. Perdió 3 a 1 en su visita al Palmeiras brasileño, por la vuelta de los cuartos de final, y con un marcador global de 5-2 quedó fuera del torneo. Marcelo Gallardo culpó al árbitro Andrés Matonte: “no supo manejar el partido”, dijo el técnico millonario.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
