El Gobierno podría dividir las sesiones extraordinarias en el Congreso; Javier Milei no participará en el próximo G-20

Además, un video da una pista sobre la muerte de Matilda López Sanzetenea; se rompió la tregua entre Tailandia y Camboya; preocupación por un brote de sarampión en Canadá. Estas son las noticias de la mañana del martes 11 de noviembre de 2025

El Gobierno analiza dividir en dos tramos las sesiones extraordinarias del Congreso
El Gobierno analiza dividir en dos tramos las sesiones extraordinarias del CongresoSofia Areco / Comunicacion Senado

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

