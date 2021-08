El hilo viral de un director de Mercado Libre sobre cómo intentaron estafarlo y sus claves para no caer en un fraude virtual

En el marco de la pandemia de coronavirus, que significó un aumento en el uso de tecnologías de comunicación remota, se detectó un explosivo incremento en las denuncias de ciberdelitos. Solo en 2020 se registró un 140% de aumento de denuncias con respecto al acumulado de los tres años anteriores en la Argentina.

Estafas y extorsiones fueron algunas de las que encabezaron la lista de amenazas. En este contexto, el Software Development Director de Mercado Libre, Christian Cibelli, publicó una serie de recomendaciones -basadas en una experiencia personal con un estafador- para generar conciencia en usuarios.

“Hace unos días conté que me llegó un mensaje directo de Anjela Lopez, que se hacía pasar por atención al cliente de Mercado Pago”, contó Cibelli, quien detalló que grabó la comunicación con el supuesto agente de la compañía. “Dejo los momentos más destacados para mostrar cómo operan y tratar de ayudar a evitar que nos estafen”, remarcó.

Paso a paso, Cibelli compartió cómo fue el operativo del falso servicio de atención al cliente, que buscó robarle el acceso a su cuenta bancaria. Consciente de la estafa, el director de Desarrollo de Software de Mercado Libre brindó sus datos telefónicos. Momentos después se comunicó el estafador, un hombre de acento cordobés que se presentó como Ricardo Martínez.

Así, Cibelli le explica a Martínez haber tenido problemas en una transferencia desde Mercado Pago a una cuenta de BBVA que nunca se acreditó. Con mucha amabilidad, el supuesto agente de Mercado Pago le hace entender al usuario cómo será el proceso que le permitirá recuperar un dinero.

Con un discurso que parece propio al de un verdadero agente de atención al cliente, el hombre que se presentó como Martínez describe que procederá a elevar el reclamo a la entidad bancaria. “Después de pedirme mi numero de documento y ‘buscarme en el sistema’ confirma que me encontró y necesita que ‘emita 2 tickets de banco certificados en el cajero’ para poder recuperar el dinero”, precisó Cibelli.

“Ahora viene la parte donde Ricardo nos dice que los pasos con el cajero los vamos a tener que hacer ‘AHORA’, que no puede mandarnos los pasos”, continuó Cibelli, que adjuntó en su hilo de posteos la conversación grabada. “¡Me apura!”, dijo, y remarcó que, esa presión ejercida por el falso agente es clave para detectar la estafa. “Esto es clave porque no te deja pensar y en el ‘paso a paso’, te engañan si no sabes del tema”, advirtió el especialista en software.

El hombre que se hace llamar Ricardo procedió a insistir para que el usuario se dirija al cajero automático más cercano. En esta instancia, donde se supone intentará generar un cupón para que Cibelli recupere su dinero, aprovechará para robar los datos y quedarse con el acceso a home banking, es decir, a la cuenta bancaria.

Con el número de documento y la nueva clave generada en el cajero, el estafador ya tiene acceso. No obstante, para hacer movimientos precisará también una clave Token. “¡Ahora llega el gran final!”, escribió Cibelli, que siempre supo que se trataba de un engaño, y avanzó con el proceso para poder grabarlo, denunciarlo y generar conciencia.

“Ahora viene la parte donde nos hace crear el token nuevo y leerle el código de asociación del ticket. Con ese dato + la clave del primer paso tendrá acceso completo para vaciarnos la cuenta”, advirtió, y contó que en esta instancia le dio un número erróneo. El estafador se enojó y cortó la comunicación.

“Refresco tres tips de seguridad”, cerró Cibelli, y remarcó: “Contactarse nunca con cuentas no verificadas, dar claves, códigos o números de tarjetas no hacer nada que nos pidan nunca en el cajero ni el homebanking, nada. Si no esta verificada, ¡es fraude!”.

