El insólito testimonio del “piquetero suplente” que marchó para “cobrar dos mil pesos, comer y joder un toque”

La marcha piquetera a Plaza de Mayo que se llevó a cabo este jueves en reclamo por mayores subsidios estatales sigue dando que hablar en las redes sociales. Es que tras la difusión del video en el que una mujer se quejó porque el Gobierno la quiere “mandar a trabajar”, se viralizó el testimonio de otro manifestante que admitió no tener idea de qué se trataba la movilización y contó que fue como “suplente” para cobrar plata y “joder un toque”.

En medio de la concentración que tuvo lugar frente a la Casa Rosada, Crónica TV le consultó al joven cuál era el motivo de la protesta, a lo que respondió sin tapujos: “Ni idea. Yo vengo acá de suplente nomás. Vengo más que nada para comer y para joder un toque”.

Sorprendida ante tal afirmación, la entrevistadora le preguntó si recibía dinero por participar del reclamo en Plaza de Mayo. Entonces, el joven contestó: “¡Sí, por venir de suplente me dieron $2000!″.

Finalmente, cuando le consultaron por segunda vez si tenía alguna noción acerca de los reclamos de la movilización, adivinó entre risas: “¿Son guerrilleros o algo así? ¿Guerreros?”.

El insólito testimonio del “piquetero suplente”

El episodio que en las últimas horas empezó a formar parte del debate público trascendió poco después de que se viralizara una entrevista similar este viernes. En esa oportunidad, fue una periodista de TN quien recogió el testimonio de una beneficiaria de planes sociales que, al manifestar su disconformidad frente a la gestión económica del Gobierno en la misma marcha, se quejó: “Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo”.

Consultada sobre su presencia en el lugar en compañía de su marido y sus tres hijos, la joven de 28 años sostuvo: “¿Qué vamos a decir? La plata no alcanza para nada y están cerrando los planes sociales ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos paga Desarrollo Social? Nos quieren mandar a trabajar a la calle y eso no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”.

A continuación, la periodista le consultó si alguna vez ella o su esposo habían trabajado en blanco, a lo que la mujer respondió: “No. Nunca quise trabajar en blanco porque no tengo un secundario completo”. Sin embargo, ante una repregunta se corrigió: “Me gustaría terminar el secundario y tener un trabajo en blanco. Obvio que la gente quiere jubilarse, estar mejor y que sus hijos vayan a una escuela privada”.

Tras ello, contó con relación a su marido: “Él sí tuvo un trabajo en blanco, pero la verdad es que no sirve. Te pagan dos monedas y el que te emplea gana más que vos, porque es así”.

En ese momento, la cronista le preguntó si les “rinde” más tener un plan social que un trabajo en blanco y la joven expresó: “No es que nos rinde más o que nos guste, porque tampoco llegamos a fin de mes, pero es algo que nos sirve”. Para ejemplificar esta situación, contó que con su pareja reúnen $50.000 por mes, mientras que cuando ella trabajaba para una familia (en una tarea que no especificó) ganaba $4500 semanales. “Eso no es plata tampoco. Estaba de 8 a 16 y no es justo”, sentenció la entrevistada, que dijo contar con una vivienda propia.