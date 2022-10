El mensaje de Mauricio Macri a Juliana Awada por el lanzamiento de su libro: “Felicitaciones, hechicera”

A pesar de que construyó su carrera dentro de la industria de la moda -algo que se puede adivinar fácilmente al observar sus looks elegantes y clásicos-, Juliana Awada se animó a realizar un cambio rotundo y apuntó a abrirse un nuevo camino en otro rubro: el literario. Amante de la naturaleza, apasionada por el cuidado de su huerta y muy enfocada tanto en su salud física como en su bienestar general, la exprimera dama decidió plasmar todos sus conocimientos en su primer libro. Tras la llegada de la esperada fecha de publicación de “Raíces”, Mauricio Macri le dedicó un sentido mensaje.

La empresaria y exprimera dama plasmó su pasión por la naturaleza en un libro Instagram: @juliana.awada

Gracias a su perfil de Instagram, Juliana Awada logró compartir con sus más de 2 millones de seguidores algunos de los hobbys e intereses que la acompañan en el día a día. Además de postales familiares y registros de sus viajes de ensueño, su cuenta está plagada de fotos de su huerta, las recetas que cocina con todo lo que cosecha y diversos consejos sobre los beneficios que acompañan a ese estilo de alimentación.

Ahora, todos sus conocimientos e intereses estarán plasmados en su nueva publicación. “Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”, expresó la flamante autora sobre este nuevo proyecto.

Juliana Awada anunció el estreno de su primer libro

Y continuó: “Desde la infancia, incorporé los beneficios de estar en contacto con la naturaleza y la idea de que vivir en armonía con ella es una fuente insuperable de calidad de vida. Comer lo que nuestras propias manos siembran y cosechan es una satisfacción única. En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera”.

Luego de mucho esfuerzo y de aún más espera, finalmente llegó el día en el que Awada pudo ver el fruto de su arduo trabajo disponible para la compra. Para acompañarla en la felicidad, estuvo presente su marido, el expresidente Mauricio Macri, quien le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

El mensaje de Mauricio Macri tras el estreno de "Raíces", el libro de Juliana Awada

Junto a una foto de la portada del libro, escribió: “Orgulloso de vos. Soy muy afortunado por recibir el optimismo y la fuerza que contagias. Felicitaciones hechicera”. Entre la decenas de comentarios que recibió la publicación, se destacó el de la destinataria del mensaje. “Gracias a vos por la familia que tenemos y por ser mi mayor fuente de inspiración. Te amo”, tipeó.

Por su parte, la mamá de Antonia y Valentina manifestó en su cuenta: “Que emoción que hoy sale mi primer libro. En él van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta. También van a ver recetas nuevas inspiradas en los alimentos que cosecho en el jardín de casa, como también recetas que son parte de mi crianza y mi familia. Ojalá encuentren inspiración para la búsqueda de sus propios caminos hacia una vida más saludable, natural y auténtica. Espero les guste”.