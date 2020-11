¿Qué harías si pudieras viajar al pasado? Crédito: BBC Mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de noviembre de 2020 • 12:22

Imagina que tienes una máquina del tiempo con la que puedes viajar al pasado.

En este momento, tendrías la posibilidad de viajar a finales de 2019 y evitar que se desatara la pandemia de coronavirus. Tu misión sería encontrarte con el paciente cero, justo antes de que se contagiara y comenzara a esparcir el virus.

Suena bien, ¿no? El problema es que un pequeño detalle te impediría completar esa misión.

Einstein, por ejemplo, era consciente de que sus ecuaciones permitían, en principio, viajar en el tiempo.

La idea de de viajar al pasado crea paradojas que desafían la lógica. Crédito: BBC Mundo

Esa posibilidad teórica, sin embargo, se choca con lo que los científicos llaman una "paradoja", que haría lógicamente imposible que el viaje se pudiera realizar.

Esas paradojas son un aguafiestas para los entusiastas de los viajes en el tiempo, pero ahora, una nueva investigación afirma que es posible esquivarlas.

¿Qué son estas paradojas y por qué este nuevo estudio afirma que es posible evitarlas para poder viajar al pasado?

Un nieto que asesina a su abuelo

Para entender qué es una paradoja, volvamos a la historia de la pandemia.

Si viajas al pasado y evitas que el paciente cero se contagie, inmediatamente se crea una paradoja.

Es decir, si logras detener el inicio de la pandemia, hoy no tendríamos pandemia, por lo tanto, no tendrías motivo para viajar al pasado, entonces no viajarías al pasado y no podrías impedir que se desatara la pandemia.

Desde la física teórica se han planteado varios ejercicios para explicar la posibilidad de viajar en el tiempo. Crédito: BBC Mundo

Esa es la paradoja, un bucle infinito que crea una inconsistencia lógica y que destruye la ilusión de los viajes en el tiempo.

Hay muchas paradojas, pero esta es una de las más famosas. Se le llama la "paradoja del abuelo", porque su versión original plantea un escenario en el que un nieto viaja al pasado para matar a su abuelo antes de que tuviera a su padre.

El problema es que si mata a su abuelo, el viajero nunca podría haber nacido. Si no puede nacer, no puede viajar, así que el viaje en el tiempo tampoco sería posible.

Esquivar la paradoja

Para resolver esta paradoja se propusieron varios ejercicios mentales, pero ahora, dos investigadores en Australia, proponen una solución matemática para evitarla.

Los investigadores querían analizar cómo se comporta la dinámica de un cuerpo, es decir, su movimiento en el espacio-tiempo, al entrar en una curva de viaje al pasado.

Para eso crearon un modelo matemático con el que calcularon que un "agente" que entra en un bucle de viaje al pasado, puede tomar distintos caminos sin que se altere el resultado de sus acciones.

¿Crees que algún día logremos viajar en el tiempo? Crédito: BBC Mundo

Su ejercicio abstracto muestra que varios agentes pueden comunicarse en el pasado y el presente, sin que haya una relación causa efecto.

Eso significa que "los eventos se ajustan a sí mismos, de manera que siempre habrá una única solución consistente", le dice a BBC Mundo Germain Tobar, estudiante de física en la Universidad Queensland y autor del estudio, que estuvo supervisado por el profesor Fabio Costa, filósofo y físico teórico.

¿Y qué significa esto?

Volviendo al ejemplo de la pandemia, lo que dice el estudio es que si viajas al pasado podrías hacer lo que quisieras, pero sería imposible que cambiaras el resultado de los hechos. Es decir, tendrías libre albedrío, pero no podrías evitar que se desatara la pandemia.

Podría ocurrir, por ejemplo, que mientras tratas de detener al paciente cero, sea otra persona la que se contagie, o incluso tú mismo.

Según el modelo de Tobar, los hechos más relevantes se calibrarían constantemente para evitar cualquier inconsistencia (paradoja) y así llegar siempre a un mismo resultado, en este caso, el inicio de la pandemia.

Por ahora, los viajes son solo un ejercicio mental que nos ayudan a entender las leyes del universo. Crédito: BBC Mundo

Comprender el universo

El estudio de Tobar es aplicable solo de manera abstracta en el campo de las matemáticas. "Es un trabajo interesante", le dice a BBC Mundo Chris Fewster, profesor de matemáticas en la Universidad de York, quien estudia modelos de viajes en el tiempo.

Fewster, sin embargo, advierte que ahora "falta ver si las condiciones abstractas que impusieron (los autores) se cumplen dentro de las teorías de la física actualmente conocidas".

Tobar dice que ese es precisamente el reto que tienen ahora: poner a prueba su modelo en un escenario de la física.

Por ahora, aunque su trabajo está lejos de lograr que los viajes en el tiempo sean una realidad, Tobar dice que es un avance para entender mejor las leyes que rigen el universo.

Por Carlos Serrano

Conforme a los criterios de Más información