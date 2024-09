El nuevo paro le costaría cerca de U$S3 millones a Aerolíneas Argentinas, según su presidente

Escuchar

Pérdidas monetarias, caídas en reservas y perjuicio sobre la marca. Esas son las consecuencias que, según el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, impactan sobre la compañía estatal debido al nuevo paro que hoy realizan dos sindicatos aeronáuticos y que afecta a 319 vuelos y 37.000 pasajeros. La séptima protesta en menos de un mes -encabezada por la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)- le costaría a la empresa entre U$S2 y U$S3 millones, de acuerdo a declaraciones del ejecutivo.

“No es solamente el costo que afecta a esta operación, sino que la marca Aerolíneas se ve dañada. Las reservas se empiezan a caer porque los pasajeros empiezan a dejar de comprar en Aerolíneas y de confiar en nuestro producto”, reclamó Lombardo en una entrevista televisiva.

La tensión entre los sindicatos y la aerolínea de bandera escala una vez más en un contexto donde la relación parece estar quebrada. La empresa despidió este jueves a tres pilotos de APLA por negarse a volar para devolver un avión alquilado y Lombardo anunció que “no hay ninguna mesa abierta” de diálogo con el secretario general de este sindicato, Pablo Biró, a quien buscan despedir del directorio de la compañía.

Desde los gremios reclaman una recomposición salarial para actualizarse a los niveles de la inflación y, en base a ello, es que realizaron asambleas y paros durante el último mes. “No tenemos más recursos para ofrecer”, argumentó Lombardo en declaraciones a TN, y sumó: “Ellos se basan en una cuestión de paritarias. Están pidiendo un porcentaje que ni la compañía ni el gobierno pueden dar en este contexto”.

Además, reclamó que al menos el 30% de los empleados de Aerolíneas recibirá la recomposición salarial que fue ofrecida por la compañía debido a que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) accedieron a dicho aumento.

Pasajeros en Aeroparque durante el paro que afecta a más de 37.000 pasajeros y a 319 vuelos Santiago Filipuzzi

Hasta ahora, Aerolíneas Argentinas, Latam y JetSmart cancelaron sus vuelos y solo Flybondi opera desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a donde trasladó sus vuelos de Aeroparque.

Los costos para Aerolíneas Argentinas

El presidente de la compañía estatal detalló que el paro de este viernes genera “entre dos y tres millones de dólares de pérdida” pero que, además, también causa daños en la imagen de la marca y caídas en las reservas. “No es solamente el costo que afecta a esta operación, sino que la marca Aerolíneas se ve dañada. Las reservas se empiezan a caer porque los pasajeros empiezan a dejar de comprar en Aerolíneas Argentinas y de confiar en nuestro producto. Hemos notado caídas de reservas en el tráfico doméstico de aproximadamente un 20% y del internacional en más de un 10% . No es solamente el costo actual del paro, que ya es muy alto y que todos los contribuyentes argentinos está pagando lamentablemente”, señaló en TN.

Lombardo remarcó que no hay que olvidar que la compañía estatal “pierde plata” y que el déficit actual entre enero y julio de 2024 es de $73 millones -una mejora del 73% en comparación a los $277 millones perdidos en 2023. “La compañía, en este objetivo de reducir los costos y mejorar la rentabilidad, tomó decisiones que implican la salida de 1500 personas, lo que va a implicar reducciones de costos a futuro. Es sobre lo que estamos trabajando porque la compañía, tal cual lo pidió [Javier] Milei, no puede costarle un peso para los argentinos”, sostuvo.

Paro en Ezeiza y Aeroparque afecta a más de 37.000 pasajeros y a 319 vuelos Santiago Filipuzzi

En ese contexto es que mencionó el despido de los tres pilotos que se negaron a devolver un avión previamente pautado, desvinculaciones que según Lombardo “no fueron caprichosas”: “Nosotros tenemos que devolver dos aviones Embraer que ya habían caducado el leasing. Ellos aducen que estamos achicado la empresa, lo que no es así, porque entraron tres aviones [Boeing 737] MAX y salieron dos Embraer. Esta es una operación que trae sanciones para la compañía”. Según Lombardo, el vuelo debía devolverse en un horario pactado por fuera del paro de los aeronáuticos. El conflicto con los pilotos, y la falta al no devolver los aviones, significa una multa de U$S13.000 por cada día que pasen sin devolverlos. “Pretendemos que el lunes o martes podamos hacer la operación”, agregó.

Servicio esencial y privatización

Aunque Lombardo aseguró no tener detalles sobre cómo funcionará Aerolíneas una vez que la aviación civil y comercial pase a ser un servicio esencial, si comunicó que el presidente Milei ya firmó el decreto y que entrará en el Boletín Oficial el día lunes. “Ahí tendríamos más datos. Estoy a favor del servicio esencial, nos evitaría este tipo de problemas y [ayudaría a] minimizar estas situaciones”, expresó.

Lombardo lamentó que la privatización no haya sido posible con la Ley Bases y afirmó que la misión de su equipo es “llevarla a los niveles de industria”. “Nosotros estamos trabajando en el tema de costos principalmente y de la renegociación de todos los acuerdos que existen para dejarla en una situación para que, cuando el Congreso disponga que pueda ser privatizada, la compañía tenga oferentes. Porque si no tomamos las decisiones que hay que tomar, no los va a haber”, sumó.

LA NACION