El nuevo Tren Solar de Jujuy chocó con un auto a casi ocho meses de su inauguración: denuncian mala señalización

A casi ocho meses de su inauguración, el nuevo Tren Solar de Jujuy chocó con un auto mientras realizaba su recorrido por la Quebrada del Humahuaca en la provincia de Jujuy pueblo de Purmamarca. Si bien no hubo heridos como consecuencia del siniestro, vecinos de la zona reclaman por la falta de señalización en diferentes pasos nivel que podrían haber evitado el incidente.

El choque del moderno tren turístico que se inauguró en el mes de marzo, sucedió el lunes alrededor de las 17 cuando un Fiat Cronos de color gris conducido por una mujer atravesó un paso nivel al mismo tiempo que el tren eléctrico hacía su ingreso al pueblo de Purmamarca a la altura del barrio 18 de abril, según indicó el medio local Qué pasa Jujuy.

Así quedó el Fiat Cronos tras el choque con el Tren Solar de Jujuy. Foto: Todo Jujuy

La reconstrucción de los hechos sugiere que el siniestro se debió a que la conductora se vio enceguecida por la luz del sol y no percibió la cercanía del tren que se desplazaba en sentido Norte-Sur. El golpe empujó al automóvil hacia un desnivel donde mientras que el transporte de pasajeros logró detenerse algunos metros más adelante.

Según consignó el medio Todo Jujuy de fuentes policiales, ninguno de los pasajeros del tren solar resultó herido, como así tampoco la conductora del vehículo. A raíz del incidente vial, la circulación se detuvo y horas más tarde se reanudó.

Por otro lado, algunos vecinos entrevistados por el medio local Jujuy al momento, consideraron que en el sitio y en algunos tramos del trayecto, de 35 kilómetros entre las estaciones Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará y Tilcara, aun falta por señalizar correctamente los paso nivel con barreras y avisos que adviertan por el paso del tren.

Cómo es el Tren Solar de Purmamarca

El Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca inició sus recorridos el pasado 20 de marzo y se trata de un vehículo sin precedentes en América por funcionar con baterías de litio, amigables con el medio ambiente, y que aspira a convertirse en referente en la región.

Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy

El servicio ofrece dos modalidades: uno denominado Experiencia 360°, que contempla el recorrido completo ida y vuelta con salida y regreso a Volcán y paradas intermedias con suficiente tiempo para visitar cada pueblo. También se puede tomar por tramos, entre cada una de las estaciones. Así cada viajero puede elegir según sus necesidades. En total, realizar el circuito completo demanda ente 7 y 8 horas. Durante el viaje, una guía explica sobre los atractivos de la región y qué se puede visitar en cada localidad. Sin embargo las excursiones corren por cuenta de los viajeros.

El tendido Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca en muchos tramos va paralelo a la ruta 9 y en otros se interna en los pueblos. Con amplios ventanales para ver el paisaje, incluso con parte del techo vidriado propone un viaje inmersivo, donde los característicos cerros de colores serán los protagonistas. La baja velocidad -no superará los 60km/h- permitirá disfrutar del espectáculo de la naturaleza.

Tren Solar de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy

El trabajo para ponerlo en marcha fue largo. Las viejas vías del ramal C del histórico Ferrocarril Belgrano estaban abandonadas, muchos tramos habían sido robados y no se podían recuperar. Se hicieron nuevas vías, durmientes, terraplenes, puentes, porque no se podía renovar la línea como estaba. Incluso se tuvieron que levantar asentamientos y reubicar a la gente que vivía allí.

LA NACION