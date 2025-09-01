El oficialismo ganó las elecciones en Corrientes; septiembre llega con varios aumentos
Además, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron; cayó Inter Miami y Leo Messi no pudo tener su 47mo título; ganaron Boca y River, y perdió Racing. Estas son las noticias de la mañana del lunes 1ro de septiembre de 2025
LA NACION
- El oficialismo ganó las elecciones en Corrientes y Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador. Logró poco más del 50% de los votos; en segundo lugar quedo el peronista Ascúa, y tercero salió Colombi. El candidato de Karina Milei, Lisandro Almirón, quedó en cuarto lugar, muy relegado con menos del 10% de los votos.
- Empezó septiembre con aumentos. El boleto de colectivo en la provincia y ciudad de Buenos Aires subió 3,9%. El viaje en subte pasó a costar 1071 pesos. Las cuotas de las prepagas suben entre un 1,4 y 1,9%. El Gobierno oficializó una nueva actualización en los impuestos a los combustibles que se trasladan al surtidor. También el gas y el agua tienen un ajuste. Y este mes los contratos que se rigen bajo la derogada ley de alquileres se incrementan un 50,3%.
- Cumbre de Vladimir Putin y Xi Jinping. El presidente ruso y su par chino se reunieron para discutir los contactos entre Rusia y Estados Unidos en Alaska. El encuentro tuvo lugar al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se celebra al norte de China, y de la que participan líderes de más de 20 países. Durante la cumbre Putin defendió la invasión a Ucrania y culpó a Occidente.
- Inter Miami de Messi sufrió y perdió en la final de la Leagues Cup. Seattle Sounders le ganó 3 a 0 a las Garzas y se quedó con la copa. Con este resultado, Leo Messi, que mañana se une a la selección para completar la última ventana de las eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, no pudo sumar su título número 47 en su carrera.
- Sigue la séptima fecha del Clausura. Boca le ganó 2 a 0 a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el torneo. River superó también 2 a 0 a San Martín de San Juan, sigue invicto y es puntero del Clausura, que sigue hoy con dos partidos: Gimnasia - Atlético Tucumán y Platense - Godoy Cruz.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
