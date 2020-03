El pedido de una pareja para salvar a su hija que padece un defecto congénito

En el Día Mundial de los defectos congénitos, una pareja pide ayuda para poder salvar a su bebé, que nació con un problema en el hígado. Fuente: Archivo

3 de marzo de 2020 • 14:47

Cada 3 de marzo, tal cual lo determinó la Organización Panamericana de la Salud, se conmemora el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento, también conocidos como defectos congénitos. Este año, la fecha coincide con un desesperado pedido que hizo público una pareja argentina que intenta salvar a su hija de 4 meses. La niña fue diagnosticada con atresia biliar, un trastorno poco frecuente de las vías biliares que se manifiesta en los primeros días de vida

Pocos meses después del nacimiento de su hija Alegra, Paula y Agustín Sidders llevaron a la pequeña al pediatra para realizarle los controles de rutina. En ningún momento encontraron nada raro, hasta que, días después, la nena se descompuso y encontraron sangre en su vómito y en su pañal. Según los profesionales que la atienden en el Hospital Italiano, su estado es grave y necesita un transplante de hígado urgente.

"El problema de esta enfermedad es que no muestra síntomas hasta que es demasiado tarde. Nosotros nos enteramos cuando su hígado ya no funcionaba", dijo el padre de Alegra a la prensa. "Está hace dos semanas sedada, toda entubada, esperando que llegue un donante". Los padres, que fueron los primeros en presentarse como candidatos, fueron rechazados. "A mi mujer la descartaron rápido porque como fue mamá hace poco tiene el hígado graso", sostuvo Sidders. "A mi me dijeron que era una operación muy riesgosa y no querían poner en peligro otra vida más". Ahora, Alegra se encuentra primera en la lista de espera del Incucai.