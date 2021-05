El secretario de Transporte porteño repudió el ataque contra la bandera LGBT en el Obelisco

La bandera del orgullo LGBT+, que fue izada este lunes en el Obelisco para marcar el comienzo de las Jornadas Porteñas por la Diversidad, fue atacada durante la madrugada. Miles de usuarios expresaron su repudio en las redes sociales por la agresión contra el emblema de la pluralidad.

Uno de los que publicó su fuerte rechazo al ataque fue Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Las escenas de odio que vimos durante la madrugada, no dañan nuestro símbolo ni nuestro mensaje, sino que dañan la confianza en nuestra comunidad de millones de argentinos que sueñan con un país libre y justo”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

Así fue el ataque a la bandera en el Obelisco

En el video publicado por Méndez, se puede ver cómo un individuo encapuchado corta la bandera mientras otra persona graba el asalto al símbolo del orgullo LGBT+, que había sido colocado en el Obelisco para conmemorar el día de lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Organizada cada año por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad, la fecha fue elegida en conmemoración al 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

El funcionario publicó su fuerte rechazo al ataque contra la bandera LGBT Twitter @soyjuanjomendez

En un hilo de Twitter, Méndez aprovechó para contar cómo fue su lucha personal contra los prejuicios y la discriminación. “Hace 31 años la homosexualidad dejaba de ser catalogada como una enfermedad. Yo tenía 12, ya sabía que algo en mi no encajaba con las expectativas de otros, fue una sensación de angustia que me acompañó durante toda la adolescencia”, indicó. “Con el tiempo, el amor de mi familia y mis amigos, pude vivir con plenitud mis sentimientos y gracias a la lucha de generaciones que me precedieron, elegir libremente”.

Además, aseguró: “Todavía falta mucho camino por recorrer, seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel, que fue a una entrevista de trabajo y nunca más volvió a su casa”.

“Hasta que todos y cada uno de nosotros pueda desarrollarse con plenitud y libertad, con igualdad de oportunidades, seguiremos visibilizando con amor nuestra lucha”, concluyó el funcionario.

El hilo de Twitter de Juan José Méndez donde relató parte de su historia personal Twitter: @soyjuanjomendez

LA NACION