El Senado trata el Presupuesto 2026; comienza el cierre de grados en escuelas porteñas
Además, las ventas navideñas aumentaron 1,3%; el gobierno bonaerense definió fechas de inicio de clases; EE.UU. atacó al Isis en Nigeria. Estas son las noticias de la mañana del viernes 26 de diciembre de 2025
LA NACION
- Por la baja matriculación empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas. Ante la caída de la matrícula por la baja en la natalidad, comienzan los cierres de cursos de primer grado. En 2025 la cantidad de ingresantes a primaria cayó un 25% respecto de 2020. Y para 2028 esta caída alcanzará a todo el nivel, según un informe del gobierno porteño que estima que en primer grado entre 2023 y 2028 las escuelas estatales perderán 6000 estudiantes.
- Se trata en el Senado el Presupuesto. El oficialismo busca aprobar el proyecto sin cambios después de la media sanción en Diputados. Para el Gobierno es clave, ya que fija la hoja de ruta fiscal de 2026 después de 2 años consecutivos de prórroga del presupuesto 2023, y su sanción funciona como una señal hacia los mercados y organismos internacionales de la capacidad política del Gobierno.
- Las ventas navideñas crecieron 1,3% interanual. De acuerdo a los datos difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el ticket promedio fue de poco más de 36.200 pesos. El rubro que registró un mayor crecimiento fue el de perfumería, seguido por calzado y marroquinería, y por indumentaria y accesorios.
- El gobierno bonaerense oficializó el calendario escolar 2026. El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció que el inicio de clases será el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, mientras que el cierre del ciclo lectivo será el 22 de diciembre. El cronograma garantiza 190 días de clases. Las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio.
- Donald Trump afirmó que lanzó un ataque contra terroristas del Isis en Nigeria. El mandatario los acuso de perseguir a cristianos en ese país. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista prospere. Que Dios bendiga a muestras fuerzas armadas”, posteó el Presidente en redes sociales. Mientras, el Secretario de Defensa expresó su agradecimiento por la colaboración del gobierno nigeriano.
