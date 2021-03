Estudiantes. Mucho alcohol y cero protocolos en festejos por el inicio de clases

Lunes, 3.30. Las mesas de ajedrez de hormigón de la Plaza Larrazabal, Liniers, funcionan desde temprano como barras de bebidas alcohólicas. El vodka, el jugo, el vino en cartón y las bebidas energizantes se vacían con rapidez a medida que nuevos grupos de chicos se suman a la multitud ya instalada -en total, unos 200 adolescentes de entre 16 y 18 años- que festejan con disfraces y silbatos, y sin tapabocas, su último primer día de secundaria (UPD).

En pocas horas, la mayoría de jóvenes que ahora bailan y forman pogos en el centro de la plaza estarán ingresando por primera vez en el año al colegio, divididos en burbujas de entre 10 y 15 alumnos y manteniendo el distanciamiento social para evitar focos de contagios de coronavirus. Pero esta noche, la pandemia parece ser un tema del pasado. No solo lo dicen los jóvenes, sino que también se lee en algunos de sus vasos intervenidos con marcadores: “el coronavirus se fue se gira”.

Las fiestas de UPD se replican en numerosas plazas y parques de la Capital y el conurbano bonaerense, entre las que se destaca el Parque Saavedra, la meca de una importante cantidad de colegios de la zona oeste de la Capital. En las últimas semanas, algunos gobiernos municipales aconsejaron no realizar este tipo de festejos multitudinarios para preservar el funcionamiento de las burbujas educativas. A su vez, una gran cantidad de colegios notificaron que no iban a dejar ingresar por una semana a aquellos que lo hicieran. Pero esto último es difícil de controlar. Según algunos de los chicos consultados por LA NACION durante las celebraciones en plazas, la mayoría planea mentir, no decir donde pasó la noche.

“No pienso perderme mi primera semana de clases. Ya perdí todo el año pasado y fue muy duro”, expresa Camila, estudiante de quinto año de un colegio parroquial, quien se acercó al Parque Saavedra junto a sus amigas para festejar. Debido a la resistencia de los padres, su promoción no consiguió una casa en donde realizar todos juntos la clásica previa del UPD, por lo que decidieron juntarse de a pocos en distintos domicilios y reunirse a eso de las cuatro en el parque. Esta historia se repite entre los distintos colegios.

En el centro del parque, casi invisible desde las calles circundantes, se concentran más de 400 jóvenes, que bailan al son de tres parlantes. En cada uno de los artefactos suena música distinta, pero como están distribuidos entre la multitud, el sonido casi no se mezcla, al igual que sucede en los boliches con más de una pista. A unos 80 metros, un grupo de concientizadores los observa. “Si se llega a descontrolar, nos metemos”, comentan entre ellos.

“Vinimos la mitad -cuenta Enrique Ríos, de 18 años, que estudia en la Escuela Técnica 32 Gral. José de San Martín- Unos 10 prefirieron no hacer UPD, y los otros 10 sí. Después de un año sin tener contacto con nadie, no quería dejar de festejar”. Según Ríos, la fiesta de esta noche no dista mucho de lo que sucede todos los fines de semana en el Parque Saavedra. A falta de boliches, dice, muchos jóvenes acostumbran juntarse a bailar y tomar en este mismo espacio los viernes y sábados, y a veces, incluso, los días de semana. “Nunca vine, pero por lo que me contaron amigos, suele terminarse a las cinco de la mañana, cuando cae la policía”, detalla. Sin embargo, estas fiestas nunca congregan tantos de jóvenes como la de hoy.

La multitud de personas en el parque se explica, en parte, por la imposibilidad de realizar los UPD en otras plazas de la ciudad, que se encuentran enrejadas y rodeadas por operativos policiales desde temprano.

“La burbuja se rompe todos los fines de semana. Le pedimos al colegio dividir las burbujas por afinidad, por grupo de amigos, para respetarlas afuera del colegio, pero nos dijeron que no”, cuenta Ana, de 16 años que camina junto a sus amigas por las cuadras que le siguen a la Plaza Arenales.

Desde la medianoche, este espacio verde, que suele ser el epicentro de los festejos de UPD de los colegios de Villa Devoto, está rodeada por grupos de policías, que evitan que los grupos de jóvenes se instalen. Es por eso que hoy varios estudiantes dan vueltas por las calles lindantes en busca de alternativas, con su alcohol y sus carteles en mano.

Los estudiantes del colegio Misericordia lo previeron y contrataron con días de anticipación un colectivo para que los llevara desde Devoto hacia un parque de otro barrio, el cual prefirieron no especificar.

Según los protocolos para el regreso a la presencialidad de la ciudad, si un estudiante se contagia de coronavirus o presenta síntomas, toda su burbuja debe abandonar la cursada presencial hasta cumplir con la cuarentena preventiva. Los profesores que le dieron clase a ese grupo deben aislarse solo en caso de haber tenido un contacto cercano con esos alumnos. Según destacaron fuentes del Ministerio de Educación porteño, cada caso se evalúa por separado. En tanto, según la última actualización del protocolo para el regreso a las aulas de la provincia de Buenos Aires, todos los profesores que estuvieron en el curso del estudiante contagiado deben aislarse.