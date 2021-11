Elecciones 2021: así se vive la flexibilización de los protocolos sanitarios en los centros de votación

A Mariana Cafarelli, de 43 años, le tocó votar en la Escuela de Primaria N°17 Blas Parera, en Paraguay 4291, en el barrio porteño de Palermo. Fue cerca de las 11. “Vine a esta hora para cruzarme con poca gente, porque en las PASO estuve una hora y media esperando para votar. Hay mucha disposición de alcohol en gel en todas las mesas y entradas, pero la realidad es que no te exigen casi nada. Confían en la responsabilidad de cada uno”, señaló a LA NACION.

En la entrada de la escuela, dos funcionarios de la Policía de la Ciudad y uno de Prevención controlaban que no se formaran aglomeraciones. En esta ocasión, no hubo una fila dentro de los centros y otra afuera en la calle a la espera de que los dejen pasar como sucedió en las PASO; hoy los electores pudieron ingresar directamente y dirigirse hacia sus respectivas mesas.

Eso sí: los barbijos y el alcohol en gel, que se ofrece en la entrada de todas las escuelas y en cada una de las mesas, siguen siendo protagonistas.

Si hay algo que está marcando a esta jornada de elecciones legislativas es que en los centros de votación enseguida se puede ver que el protocolo sanitario contra el Covid-19 se ha flexibilizado, tal como lo ha dispuesto la Cámara Nacional Electoral (CNE). Las medidas de prevención para evitar la propagación del virus en los centros de votación durante el acto eleccionario se mantienen, pero en un contexto epidemiológico diferente, con menos casos y un mayor porcentaje de la población vacunada, ya no hay tantas exigencias.

Dentro de las medidas de cuidado elementales sigue vigente el uso de tapabocas, el mantenimiento de la distancia social de dos metros entre los electores y ante las autoridades de mesa y la disposición de elementos sanitizantes.

Un oficial de la Gendarmería, ubicado al lado del alcohol en gel, le indicaba a los ingresantes dónde se encontraba su mesa. En la mesa N° 668, que preside Magali Britti, hay una fila de solo tres personas. A las 10.30, habían votado 56 personas.

Protocolos en escuelas de Palermo. Cuartos oscuros abiertos, alcohol en gel, bandeja para documentos durante la jornada de elecciones legislativas 2021 Ignacio Sánchez - LA NACION

“Venimos bastante bien. Hasta ahora no se aglomeró gente y los asistentes mantienen la distancia social. Indicamos que se apliquen el alcohol en gel, dejen su DNI sobre la bandeja para que no haya contacto y recomendamos que no cierren el sobre con saliva. Después, el elector deposita su sobre en la urna, procurando no tocarla”, dijo la presidenta de mesa.

A la hora de firmar, les proporcionan un bolígrafo a través de la bandeja, que también se desinfecta constantemente. Eso sí, todavía algunos votantes llevan su propia lapicera.

Varias personas aguardaban sentadas en una fila de sillas a la entrada del centro y se mantenía un espacio prudente entre ellas. “Colocamos una urna acá, en la planta baja, para aquellas personas que, por diversas condiciones, se les complica subir las escaleras; principalmente a gente grande”, señaló el presidente de esa mesa.

Esperas reducidas

En la Escuela de Educación Media N°9 María Claudia Falcone, en Malabia 2164, se observó un escenario similar. “Todo marcha muy tranquilo por el momento. El ingreso es ordenado y no se han formado filas afuera. Intuimos que, debido al clima y a las largas filas que se formaron en las PASO, los ciudadanos salieron a votar temprano”, señalaron fuentes de Prevención de la Ciudad.

“¿Cómo está la fila de la 6715? ¿Se puede entrar o tienen que esperar afuera?”, le consultó el oficial de Gendarmería a Carlos Mollard, delegado de la Justicia Nacional Electoral. “Pueden entrar”, respondió.

“Se ingresa al hall y se indica a qué lugar tienen que ir a votar, respetando la distancia social. Al entrar, se les pide que se saniticen. El documento lo dejan en una bandeja, evitando que circule entre distintas manos. Por supuesto, a las personas mayores o con alguna discapacidad se les permite que voten primero y tienen una urna especial”, añadió Mollard.

En las mesas tampoco se observaron aglomeraciones. En el segundo piso, alrededor de 10 y 12 personas aguardaban para votar en la mesa correspondiente. “Tardé tan solo 9 minutos desde que entré hasta que salí. La gente viene decidida. También tuve suerte en las PASO, que a las 18 horas fue bastante ágil, aunque no fue la regla”, apuntó Nahuel, de 34 años, que llegó desde Burzaco para votar en Capital.

Además, dijo que en su experiencia los protocolos “se están respetando correctamente” y que había mucho alcohol en gel a disposición.

Cecilia, de 64 años, acudió a la mesa de planta baja, reservada para aquellos con dificultades. “Vengo muy cansada y no puedo caminar bien. Por suerte, me trataron excelente y fue rápido. Me acercaron todo el material necesario abajo: el alcohol en gel, la urna y los documentos para firmar”, destacó.