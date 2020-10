Emotivo: el atleta santiagueño no vidente que se entrena guiado por su madre

Pablo Astelarra compitiendo en su categoría junto a su profesor y amigo, Mario Diaz Crédito: Facebook Pablo Astelarra

Leonel Rodríguez 14 de octubre de 2020 • 13:44

SANTIAGO DEL ESTERO.-La imagen emociona y conmueve: un joven atleta santiagueño se entrena todos los días junto a su madre, en quien se apoya y toma como referencia, mientras ella pedalea a su lado. La escena, que se volvió viral, transcurre en Añatuya, a 200 kilómetros de la capital santiagueña, y los protagonistas son Pablo Astelarra, un competidor no vidente y su mamá, Carmen Sosa.

El video fue compartido miles de veces en las redes sociales, acompañado de cientos de comentarios emotivos y buenos deseos para estos dos ejemplos de superación y constancia. El primero en hacerlo en su cuenta de Facebook fue el mismo Pablo, quien relató que la filmación fue realizada por una persona que le pidió permiso "para motivar a su hijo".

"Comparto este video y les cuento que lo filmó un señor la semana pasada. Nos pidió autorización para hacerlo con la intención de motivar a su hijo. Ojalá lo ayudemos", contó Pablo, y añadió: "Veníamos con mi mamá disfrutando del atardecer mientras cumplía la rutina de entrenamiento, ya que ese día mi profe y amigo Mario me transmitió mucha tranquilidad, porque estoy recuperándome de una lesión".

En una entrevista vía Zoom con el medio local "Santiago Día por Día", Pablo Astelarra reconoció que no es fácil la rutina de entrenamiento en el marco de la cuarentena. "Al principio usaba el patio, me ataba una soga a la cintura y con eso corría como podía para no estar parado, y además tengo una bici fija que me prestó un amigo con la que también me muevo y también unas mancuernas y una colchoneta".

"Por suerte llegó el momento en el que habilitaron salir a correr, a caminar, andar en bici y bueno, desde ese momento salgo a entrenar con mi mama unas tres o cuatro veces por semana y nos sirve a los dos porque ella también está en forma", dijo, entre risas, con Carmen detrás de él, que también aprobaba su opinión.

La historia y el emotivo video de Pablo y su mamá Carmen recorrieron las redes y llevaron un mensaje inspirador y de esperanza en plena pandemia.

