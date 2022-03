Soy una mujer emprendedora y resiliente desde el primer día de mi existencia. Soy mamá de Martina (19) y Luz (7) y una mujer empática, leal y fiel a mis valores de vida . Las distintas batallas que tuve que atravesar me hicieron ver que nada es casual y que todo lo que nos sucede en la vida es siempre para algo bueno.

Aun en los momentos difíciles, la vida nos da una enseñanza. Está en nosotros hacer esta lectura. Pase lo que pase, eso nos hará crecer espiritualmente y salir de la zona de confort. Hay que saber ver que todo lo que sucede es por una razón y que al final del camino veremos los resultados. Esto es ley. Y saber por qué Dios nos trajo a este plano. Nunca hay que renunciar a los sueños y apostar a ser feliz.

En cuanto a mi vida, trabajé en una agencia de viajes. Ese fue mi primer trabajo a los 18 años apenas salí del colegio secundario Ahí conocí a mi ex marido y nació Martina, fruto de ese amor.

Siempre me gustó viajar y por eso trabajé muchos años en una compañía aérea. A pesar de no estar mal, ya que fue uno de los trabajos más lindos, aposté a dedicarme a mi verdadera vocación: organizar eventos. Por esa razón me fui del rubro aeronáutico y comencé en el maravilloso mundo de los eventos. En ese trayecto me separé y mi vida debió continuar con Martina muy chiquita. La vida hizo que me dedicara por algún tiempo a esto después de prepararme y estudiar mucho.

Casi a mis 30 y pico de años nació mi segunda hija, Luz, fruto de mi segunda apuesta al amor. Con él nos conocimos en un club.

Casi a los 40 tuve que dejar la organización de eventos para dedicarme a su crianza, ya que un tema de salud pasó por su vida. Creció y junto con mi hija mayor a la que también acompañé en su crianza sentía esa pendiente de seguir con mis proyectos laborales.

Nos mudamos de Devoto a Nordelta con mi familia porque quería un cambio de vida más natural y allí en nuestro nuevo hogar conocí el mundo inmobiliario. Esto me permitió darme cuenta de que la vida es un continuo aprendizaje. Es Uun trabajo maravilloso que me permite ser mamá y conocí gente maravillosa que forma parte de mi vida. Ahí instalé también un showroom de zapatos y algo de indumentaria.