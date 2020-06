En un ciberevento en el que participó Yáñez, el Papa inauguró la Univ del Sentido Crédito: Captura

ROMA.- En un encuentro virtual organizado en plena pandemia por la fundación pontificia Scholas Occurrentes -en coincidencia con el Día Mundial del Ambiente y en el que participó la primera dama, Fabiola Yáñez, junto a otras esposas de mandatarios de la región y jóvenes de 170 países del mundo, el Papa inauguró hoy la "Universidad del Sentido".

"En esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido", dijo el Papa. "Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía", agregó, en un videomensaje desde el Vaticano que cerró el ciberencuentro.

Titulado "Fiesta del sentido", el evento, que juntó a centenares de pantallas, comenzó con algunas dificultades técnicas minutos después de las 15 locales de esta capital, las 10 de la mañana en la Argentina, donde fue transmitido por TV pública. Yáñez, quien estrenó su cargo de primera dama en diciembre pasado -con un viaje a Roma para participar de otra actividad de Scholas junto a sus pares de Paraguay, Silvana Abdo Benítez, y de Brasil, Michelle Bolsonaro, entre otras, presentó junto a ellas un video en el que jóvenes de sus países recordaron el llamado del Papa sobre el cuidado del medio ambiente a través de la cultura del encuentro. Además, siempre junto a ellas, que integran la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, (ALMA), leyó un pasaje de la encíclica Laudato Sí, de Francisco, por el cuidado de la casa común.

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores", leyó Yáñez, vestida de blanco para la ocasión y que, por dificultades técnicas, tuvo que repetir una segunda vez.

En el encuentro virtual, que contó con la presencia de figuras del deporte, el arte y las ciencias de diversos continentes, así como también líderes sociales y referentes de diversas comunidades religiosas de todo el mundo, hubo un repaso de la historia de Scholas. A través de videos y testimonios, se recordó que esta red educativa, hoy presente en 190 países, nació hace 20 años con el proyecto de escuelas vecinales impulsado por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio y de dos enseñantes, José María del Corral y Enrique Palmeyro, padres fundadores y hoy directores mundiales de Scholas, tras una gran crisis.

La educación escucha o no educa

"Scholas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura, y tampoco bajó los brazos para resignarse, ni salió llorando: ¡Qué calamidad, qué tiempos terribles! Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva", evocó el Papa quien, como en otras oportunidades, reiteró que "la educación escucha, o no educa". "Si no escucha, no educa. La educación crea cultura, o no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa", afirmó.

Destacó, además, cómo creció en los últimos años la red educativa, de la mano de sus padres fundadores, Del Corral y Piñeiro, a quien llamó cariñosamente "estos dos locos".

"Yo vi en Scholas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos. ¡Es imposible! Yo lo vi. Vi a los jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. Lo vi. A los estudiantes de Haití pensando con los de Dubai. A los niños de Mozambique pintando con los de Portugal...Vi, entre Oriente y Occidente, un olivo creando cultura del encuentro", evocó. Enseguida después, inauguró la "Universidad del Sentido", última iniciativa de la red educativa, que, ya todo el mundo lo sabe, es uno de los proyectos que más entusiasman al Papa.