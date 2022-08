El Gran Premio Nacional (G 1-2500 m), del sábado próximo en Palermo, ayer ingresó en la recta final cuando fueron ratificados 13 potrillos. Podría decirse que no estarán los mejores porque muchos emigraron, algo inevitable, y otros, por distintas razones, pasaron por alto la cita. Sin embargo, el Derby sigue siendo la prueba más selectiva de nuestro turf y allí se cultivan los sueños de la mayoría de los propietarios de un sangre pura de carrera.

Por eso, por ejemplo, entre quienen llegaron hasta el salón Oval del Argentino para elegir una gatera (no hubo representantes de El Container, Go Bob y Potro Ridge) estaba el cuidador Jorge Mayanksky Neer. "Con Kissing You habíamos planeado estar en el Dardo Rocha, pero al final optamos por el Nacional porque se corre sólo una vez y tiene otra categoría la carrera", reconoce, y agrega: "Además, salió un grupo parejo y en La Plata tenía que enfrentar a los caballos mayores".

Si alguno cree que en materia hípica no hay cábala que valga, ése no es Oscar Mansilla, entrenador de Fogoso Nov: vivió el sorteo sentado en el mismo sillón donde estuvo la tarde en la que eligió el partidor para su caballo en el primer paso de la Triple Corona. "La Polla la vine a correr y me tocó festejar; esta carrera es la que quiero ganar y estoy esperándola con mucha ansiedad", señala.

Su confianza queda resumida en pocas palabras, poniendo énfasis en su escolta de la Polla y reciente titular del Gran Premio Palermo por 16 cuerpos: "¿Viste cómo ganó Mr. Nancho el sábado? Queda claro que no derrotamos a cualquier potrillo". Y aporta otro dato: "Néstor Oviedo está yendo a Cardales para conocer a Fogoso Nov y será su jockey".

Además, "la pista está muy revuelta y es necesario que llueva un par de días o se trabaje en la semana para dejarla firme", coinciden Neer y Mansilla. Y este último advierte: "Si no es así, va a vencer el que menos se canse".

Para quien todo parece relativo es para Juan Carlos Maldotti: dio forfait a Lancettier, el titular del Jockey Club, pero sus pretensiones igualmente se mantienen en alza. "Con él quiero ganar el Pellegrini y presentarlo acá significaría dar ventajas en la próxima carrera", explica.

Su carta será Dancing Cowboy, que viene de salir de perdedor por nueve largos. "Ganó en el mismo tiempo que dos días antes lo había hecho Mr. Alleva (también ratificado) en el Casey, pero el mío lo hizo por varios cuerpos y sin pegar. No es un improvisado", asegura. Y rápido lanza un desafío: "¿Querés jugar el café contra el favorito?"

Es evidente que sobra fe. Se corre el Derby y, acaso como nunca antes, toda esperanza tiene sustento. Y cualquier reto es válido.

Sólo por una cabeza

No podía ser de otra manera. El clásico Irineo Leguisamo (L), la carrera central de ayer en Palermo, tenía que tener una definición acorde a quien se agasajaba. Fue un final donde el primero se impuso por una cabeza, la ventaja que hizo famoso al Pulpo.

El triunfo fue para By the Trial y a un dividendo para el festejo: $ 46 a ganador. El derrotado fue Super Sweet, sostenido como uno de los favoritos en las apuestas.

En rigor, ésta es la segunda vez que By the Trial le gana a Super Sweet; la primera fue cuando ambos quedaron detrás de El Charlatán. Pero mientras el ganador de ayer comenzó a hundirse en los resultados, Super Sweet continuó entregando producciones interesantes. De allí la diferencia con que el público los eligió para hacer sus apuestas.

Super Sweet vino adelante casi hasta el disco, justo donde lo alcanzó su verdugo de siempre.